"AK Partili milletvekilleri bu sistemde kendilerini 'Züğürt Ağa gibi' hissettiğini söylüyor"

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ilişkin yapılan eleştirileri bugünkü köşesine taşıdı. Sistemin vaatlerini hatırlatan Çakır, "Bir buçuk yıllık uygulamanın ortaya koyduğu Türkiye fotoğrafı bütün bunların tam aksini söylüyor" dedi. "Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içerisinde olduğunu belirten Çakır, ORC'nin Kasım 2019 anketini kaynak göstererek, "Bu sistemde kendilerini “Züğürt Ağa gibi” hissettiklerini söyleyenler CHP’li, İyi Partili milletvekilleri değil AK Partili milletvekilleri" ifadesini kullandı.

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan'ın sisteme ilişkin çözüm önelerini hatırlatan Çakır, "Türkiye nasıl toparlanır?" başlıklı yazısında Babacan'ın şu ifadelerine yer verdi:

“Kendi iç konsensüsumuzda Türkiye’nin güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle yönetilmesi. Eski sisteme dönüş değil ama bu. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Yani parlamentonun daha merkezde olduğu, denge kontrol fonksiyonu görebildiği, denetleme fonksiyonunun da ön planda olduğu bir sistem.”

Elif Çakır'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın.