AKP'li meclis üyesinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, Büyükşehir ve Karabağlar Belediyesinde AKP Meclis Üyesi Fırat Eroğlu'nun kullandığı otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü Yahya Sivas hayatını kaybetti. Eroğlu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde vefat etti. Kaza, akşam saatlerinde Menderes Çileme Yolu'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Menderes istikametine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesinde AK Parti Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Fırat Eroğlu yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıktığı ileri sürülen Yahya Sivas yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yahya Sivas'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Eroğlu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)