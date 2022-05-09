AKP'li meclis üyeleri arasında kavga: Vanlıoğlu darp raporu aldı, suç duyurusunda bulundu

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin AKP’li meclis üyeleri arasında kavga çıktı. AKP’li Meclis Üyesi Fatih Vanlıoğlu darp raporu alarak kendisine saldıran Halim Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi öncesinde parti grupları olağan toplantılarını gerçekleştirmek üzere toplandı. AKP grup odasındaki toplantı sırasında AKP'li Meclis Üyesi Fatih Vanlıoğlu'nun, Halim Yıldırım'ın saldırısına uğradığı ve grup odasından dışarı atıldığı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, daha önce Vanlıoğlu hakkında parti içinde disiplin soruşturması açıldığı ve bu süre boyunca meclis oturumlarına katılmadığı kaydedildi. Disiplin soruşturmasının ardından aklanan Vanlıoğlu'nun meclis toplantısına katılmak üzere belediyeye geldiği, AKP grup odasında Yıldırım'ın saldırısına uğradığı belirtildi.

Yıldırım'a karşılık vermeyen Vanlıoğlu'nun grup odasında çıktığı ve durumu polise bildirdiği aktarıldı. Darp raporu alan Vanlıoğlu, kendisine saldıran Halim Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Vanlıoğlu’nun, belediyenin güvenlik personelinin olayın parti grup odasında gerçekleşmesi gerekçesiyle olaya müdahale etmemesi nedeniyle belediye yönetimi hakkında da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.