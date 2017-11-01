AK Parti'li Külünk: Mustafa Kemal zehirlenerek öldürüldü

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Mustafa Kemal Atatürk\'ün zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek \"Bana göre Mustafa Kemal, 15 Temmuz\'un arkasındaki akıl tarafından, FETÖ\'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü. Mustafa Kemal\'in Kuvvayı Milliye çizgisi ciddi anlamda 15 Temmuz\'un arkasındaki aklı, küresel güç merkezini rahatsız ediyordu ve Mustafa Kemal\'den kurtulmak istiyorlardı\" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında İsmet İnönü\'nün diktatör bir anlayışa sahip olduğunu kaydederek Atatürk\'ün ölümüne iilişkin şu iddialarda bulundu: \"İsmet Paşa\'nın, Mustafa Kemal\'in dünyasını değiştirmesinin ardından, 1939 ile 1950 arasındaki uygulamalara baktığınızda diktatoryal bir kafa yapısını, Musollini\'ye selam çakan, Hitler\'e \'merhaba\' diyen bir aklın adresini göreceksiniz. Sayın Başbakanımız dün ismi söylemedi, ben ismi söylüyorum; Mustafa Kemal\'in dünyasını değiştirmesinin ardından Mustafa Kemal\'in dahi izlerini silmek için Türkiye\'de yönetimi devralan İsmet Paşa\'nın uygulamalarına baktığınızda tepeden inmeci, ceberrut anlayışla Ankara\'nın Anadolu\'dan nasıl koparılıp, Anadolu\'nun Batı\'nın müstemlekesi haline getirmek adına kültürel soykırımın nasıl yapılmak istendiğinin en güzel ifadesidir. Bana göre Mustafa Kemal, 15 Temmuz\'un arkasındaki akıl tarafından, FETÖ\'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü. Mustafa Kemal\'in Kuvvayı Milliye çizgisi ciddi anlamda 15 Temmuz\'un arkasındaki aklı, küresel güç merkezini rahatsız ediyordu ve Mustafa Kemal\'den kurtulmak istiyorlardı. Mustafa Kemal\'den kurtulduktan sonra İsmet Paşa ile beraber Türkiye, Batı yakasının kontrolünde bir ülke haline getirilmek için adımlar atıldı. İki CHP vardır. Biri 1938\'e kadar Mustafa Kemal\'in CHP\'si, ikincisi Mustafa Kemal\'den sonra İnönü\'nün CHP\'si. Bugünkü CHP, Birinci Dünya Savaşında Mustafa Kemal\'e \'Amerikanın mandalığını kabul edelim\' diyen ama Mustafa Kemal\'in reddettiği İsmet Paşa çizgisindeki CHP. CHP\'nin yönetimi vatansız bir anlayışla şekillendirilmektedir.\"

