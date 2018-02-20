Ak Partili Konuk: Tarım sektörü lokomotifle yeni yatırım sağlar

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, tarımsal üretim kalemini artırmak için sektörün başına lokomotif konulması gerektiğini belirtti. Konya Şeker Fabrikası\'nda bu yöntemi uyguladıklarını ifade eden Konuk, kurdukları et ve süt entegre tesisi sayesinde, Konya\'da süt veriminin ve besi sayısının hızla yükseldiğini ve buna entegre olarak da dondurma fabrikasının kurulduğunu söyledi.

​Ak Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman\'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun Kırsal Kalkınma Programı (İPARD) desteğiyle Karaman Süt Üreticileri Birliği\'ne kazandırılan Süt Toplama Merkezi ve Laboratuvarı\'nın açılış törenine katıldı. Konuk, Karaman\'daki havaalanı, lojistik merkezi, serbest bölge, hızlı tren gibi yatırımlarla, dünya pazarlarına daha kolay, daha ekonomik ve daha hızlı erişimin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi. Karaman’ın, gıda sektöründe referans il olmayı arzu ettiğini ifade eden Konuk, siyasetçisinden bürokratına, sanayicisinden tüccarına, iş adamından işçisine, üniversitesinden çiftçisine herkesin gayretiyle bu hedefe mutlaka ulaşılacağını dile getirdi.

SEKTÖRÜN BAŞINA LOKOMOTİF KOYMALIYIZ

Recep Konuk, tarımsal üretim kalemini artırmak için sektörün başına lokomotif konulması gerektiğine dikkat çekti. Bunu Konya Şeker Fabrikası\'nda hayata geçirerek başarılı olduklarını ifade eden Konuk, şöyle konuştu:

\'\'Tarımsal üretim kaleminin artırılması için sektörün başına bir lokomotif yerleştirirseniz, önce talebi oluşturup, o tarımsal ürün kaleminin üretimini cazip hale getirirsiniz ve üretici o alana yatırım yapar. Dolasıyla tarımsal üretim kademeli ve istikrarlı bir şekilde artar. Teşvikler ve özendirici tedbirler ile tarımsal üretim kaleminde üretimi yani arzı artırırsınız ve o arz artışı yatırımı cazip hale getirir ve bölge, yatırımcı ilgisi sonucu yeni bir ivme yakalar. Birincisi yatırımcı için maliyetli ve riskli bir yoldur, ikincisi üretici için maliyetli ve riskli bir yoldur. Biz Karaman\'da ne yatırımcının ne de üreticinin herhangi bir yük omuzlamak zorunda kalmayacağı bir yöntemi geliştirme, o mahareti sergileme kararlılığındayız. Mesela biz Konya Şeker\'de, bahsettiğim yöntemlerden birini uyguladık ve tarımsal üretimin önüne bir lokomotif koyduk. Önce talebi oluşturduk. Ne yaptık, Konya\'ya dünyanın tek kampüs içinde en büyük Et ve Süt Entegre Tesisi\'ni kurduk. Bu yatırım, \'üretici açısından daha çok süt ve besi üretirsem satabileceğim bir yer var\' anlamına geliyordu ve üretici hemen ahırına, ağılına yatırım yaptı ve daha çok süt ile besi üretmeye başladı. Sonuçta 2012 yılında 500 bin civarında büyükbaş hayvan varlığına sahip olan Konya\'da bu sayı yüzde 65\'in üstünde artarak yaklaşık 868 bine çıktı.\'\'

DONDURMA FABRİKASI KURULDU

Konya\'daki dondurma fabrikasının da bu proje sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Konuk, \'\'Üç aşağı beş yukarı küçükbaş hayvan sayısında da benzer bir artış yaşandı. Keza süt üretimi 700 bin tonlar seviyesinden geldi. Hayvansal üretimdeki bu artış, başka yatırımları da tetikledi. Mesela dondurma fabrikası, üretimdeki bu artışın yatırımcı ilgisini çekmesinin sonucudur\'\' dedi.

Süt üreticilerine uyarıda da bulunan Konuk, rekabetçi yapıyı güçlendirmek için hayvan başına süt veriminin artırılması gerektiğini kaydetti. Talebi yükseltmek içinde ürün standardının yükselmesi gerektiğini ifade eden Konuk, \'\'Bunun için de üretilen sütün kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunun da bir tane yolu var: Sürü kalitesini yükseltmek. Yani hem hayvan başına verimi artıracak hem de daha kaliteli süt verecek bir sürü oluşturmamız gerekiyor\'\' diye konuştu.



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