AK Partili Koçer: Türkiye'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye\'nin ekonomisi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonları yapıldığını belirterek, \"Türkiye\'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur\" dedi

26\'ncı dönem milletvekili ve 27\'nci dönem milletvekili adayı Nejat Koçer, Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilciliği\'ni ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile bir süre sohbet eden Koçer, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye\'nin ekonomisi üzerinde algı operasyonları yapıldığına dikkat çeken Koçer, ihracattan örnek verip, oyunların tek tek bozulduğunu ifade etti.

AK Parti\'nin proje üreten bir parti olduğunu anlatan Koçer, \"24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti milletvekilleri ve teşkilat olarak, Gaziantep\'in her yerinde sabahtan akşama kadar, ortalama 14- 15 saat sahadayız. Biz gerek ulusal, gerekse de Gaziantep adına proje üreten bir partiyiz. Bu zamana kadar çok proje ürettik. Şu anki seçimlerde de milletimizin önüne projeler koyuyoruz. Gerek seçim beyannamemizin vizyonu, gerekse de mega projelerimizin olması kalkınmayı hedefleyen projeler. Muhalefetin seçim meydanlarında hamasete devam etmesi ve popülizm yapması, Türkiye için hiçbir kazanç sağlamaz. Büyümeyi, kalkınmayı bu şekilde sağlamak mümkün değil. Yalanlarla, dolanlarla değil, projelerleri ortaya koyarak düşüncelerin yarışmalarını istiyoruz. Tüm muhalefet partilerinin seçim beyannamesini üst üste koyduğumuz zaman bizim AK Parti\'nin seçim beyannamesi kadar etmiyor\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN YAPISAL, EKONOMİK HİÇBİR SORUNU YOKTUR\'

Türkiye\'nin yapısal ekonomik sorununun bulunmadığını kaydeden Koçer, şunları söyledi:

\"Seçim kararı alındıktan hemen sonra ekonomi üzerinde büyük bir algı operasyonu başladı. Dışarıdan kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla, içerden yalan, dolan ve sosyal medya üzerindeki çalışmalarla bir algı operasyonu yapılmaya başlanıldı. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye\'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye\'de yüzde 12, Gaziantep\'te yüzde 9 artış söz konusu. İstihdam, enerjide, sanayi üretiminde sıkıntı yok. Dolarda yaptıkları birkaç operasyonla yukarı aşağı yapması, toplumda gerginlik yarattı. Bu da halloldu. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bu oyunlar tek tek bozuluyor. Türkiye her yönden çok güçlü. Seçimlere az bir süre kaldı, çalışmalarımız devam ediyor.\"



FOTOĞRAFLI