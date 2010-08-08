-AK PARTİLİ KILIÇ'TAN KESK'E "YÜKE ORTAK OLUN" ÇAĞRISI SAMSUN (A.A) - 08.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''KESK üyesi kardeşlerime sesleniyorum, göreviniz bazı siyasi çevrelerin, siyasi kaygılarla başlattıkları 'hayır' kampanyaları veya boykot çağrılarına destek vermek değil, bu yüke ortak olacaksın. Tuzu kuru davranmak memurun işi olamaz'' dedi. Kılıç, Sağlık-Sen Samsun Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Kılıç, şöyle konuştu: ''Benim bu süreçte en sevdiğim sloganlardan birisi, 'yetmez ama evet'. İşimiz bu anlamda çok zor. El frenini bırakıyorsunuz önümüze takoz konuyor. Takozu çıkarıyorsunuz, el freni yeniden çekilmiş oluyor. İkisinin de tedbirini aldığımız vakit, bu defa yollara dikenler döşenmiş. Kim ki; milletin menfaatine bir durumda hareket ediyorsa o vakit birileri bir potanın içinde bir araya geliyor ve birlikte hareket ediyor. Tabii millet de bunları görüyor ve affetmiyor. Bu kadar dernek, bu kadar örgüt, bu kadar sendika, bu anayasaya nasıl 'hayır' diyecek? Bunca parti bugün bu anayasaya 'hayır' deyip, bir yıl sonra milletten oy almaya gidecek. Merak ediyorum, 30 seneyi aşkın bir zaman Türkiye'de 1 Mayıs tarihinin işçi bayramı olmasının mücadelesi verildi. Nice hükümetler geldi geçti Türkiye'de, 1 Mayıs işçinin bayramı ilan edilemedi. Ne zaman ki; biz iktidara geldik, bu konuyu tartışmaya açtık, 2 sene önce 1 Mayısı işçinin, emekçinin bayramı ilan ettik.'' -SENDİKALARA ÇAĞRI - Yeni anayasanın çalışanlara önemli haklar getireceğini, bazı sendikaların referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını belirten Kılıç, diğer sendikalara da seslenerek, şunları söyledi: ''Bu anayasanın neresine itiraz edilecek?. Bunlar değil miydi sendikal hak isteyen, grev haklarını geri isteyen. Bu anayasada hepsi var. Buradan Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası Başkanına selam olsun. Çıktı, yüreğini ortaya koydu. Sendika başkanlığını korumak, muhafaza etmek sendika saltanatını sürdürmek gibi bir duyguyla hareket etmedi. Tam aksine yüreğiyle hareket etti. Bir işçi sendikası başkanı olarak bu anayasaya 'hayır' diyemeyeceğini belirtti. Türk-İş'ten de kurumsal olarak aynı şeyi bekliyoruz. Bu anayasa kabul edildiğinde, anayasanın işçiye verdiği sendikal haklardan sadece Hak-İş bünyesindekiler yararlanmayacak. Türk-İş bünyesindeki işçiler de DİSK bünyesindekiler de diğerleri de yararlanacak. O zaman yumurta küfesini yükleyin bizim sırtımıza, davulu asın boynumuza, sıkıntıyı biz çekelim. Mayınları biz temizleyelim. Sendikal hakkı bu millet versin, sen kullan. Bunun adı kolaycılık, ucuzculuk, yağma anlayışıdır. Kamu-Sen'li kardeşlerime KESK üyesi kardeşlerime sesleniyorum. Göreviniz bazı siyasi çevrelerin, siyası kaygılarla başlattıkları 'hayır' kampanyaları veya boykot çağrılarına destek vermek değil, bu yüke ortak olacaksın. Tuzu kuru davranmak memurun işi olamaz. Dik duruşundan dolayı Memur-Sen camiasına yürekten teşekkür ediyorum. Buradan Türk-İş nerede, DİSK nerede? Piknik yapma zamanı mıdır, tatil zamanı mıdır, sahillerde gezme zamanı mıdır? Bu mudur sizin sendikal anlayışınız? Kim kesti sizin sesinizi, bu anayasanın neyine karşısınız? Vicdan sahibi her vatandaş, her partili bu işin muhasebesini yapacaktır."