-AK PARTİLİ KILIÇ'TAN "FUTBOL" BENZETMESİ SAMSUN (A.A) - 23.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''BDP ceza sahasının hemen yanı başından kale sahasına orta yapıyor. MHP ve CHP yöneticileri gol atmak üzere kafaya çıkıyor. Türkiye'deki siyasal iktidarı bölücülerle aynı safta göstermeye çalışmanın başka bir yorumu yoktur'' dedi. Anayasa değişikliğine yönelik 12 Eylülde yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsımında AK Parti Atakum İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıç, burada yaptığı değerlendirmede ''12 Eylülde Türkiye'yi birleştirmemiz lazım. Bunu yapmak için 12 Eylülde, bir günlüğüne el ele verelim, CHP'si, MHP'siyle BBP'si ve SP'iyle bir günlüğüne el ele verelim. 12 Eylül sonrasında bütün Türk halkı istediği partinin istikametinde kendi siyasetini yapmaya devam etsin. Arzumuz da budur'' diye konuştu. Anayasa'ya verilecek ''evet'' oylarının ''hiç bir parti seçmeninin kendi partisini inkar etmesi'' anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti: ''Son bir haftadır özellikle Türkiye'nin siyasi gündemini PKK ve BDP'nin şekillendirmesi ve yönlendirmesi noktasındaki girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz. CHP ve MHP'nin genel başkanlarına PKK ve BDP'nin dümen suyuna kapılmamak ve gündemlerini onların gündemine göre şekillendirmemek noktasında sağlıklı siyaset yapmaya davet ediyorum. Yine PKK ateşkesi olarak adlandırılan eylemsizlik süreci, AK Parti ile terör örgütü arasında bir pazarlık var şeklinde sunulmaya gayret edilmektedir. Bu gayretin arka planında PKK ve BDP vardır. PKK ve BDP, AK Parti Hükümetini terör örgütüyle bir görüşme zemininde göstermeye gayret etmektedir. Bu sayede kendilerini meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. PKK ve BDP'nin eylemsizlik sürecine yönelik olarak AK Parti ile temas halinde olduklarına ilişkin görüş beyanları tamamen gerçek dışıdır. Gündemlerini, PKK'nın ve BDP'nin dümen suyuna sokan CHP ve MHP siyasetinin AK Parti'yi bölücülerle aynı safta göstermeye yönelik yaklaşımları da iğrenç ve kabul edilmesi imkansız iftiralardan ibarettir. CHP ve MHP'nin AK Parti'yi bölücülerle birlikteymiş gibi göstermeye çalışması, siyasetin düzeyinin dibe inmesidir.'' -''DERİN PASLAŞMANIN İÇİNDE...''- ''Hayır'' cephesinde çok derin bir paslaşmanın olduğunu, CHP'nin yanında MHP'nin yer aldığını ifade eden Kılıç, ''Bu derin paslaşmanın içinde TBMM'de grubu bulunan MHP ve CHP'de yer almaktadır. BDP ceza sahasının hemen yanı başından kale sahasına orta yapıyor. MHP ve CHP yöneticileri gol atmak üzere kafaya çıkıyor. Türkiye'deki siyasal iktidarı bölücülerle aynı safta göstermeye çalışmanın başka bir yorumu yoktur'' diye konuştu. Referandumla ilgili PKK'nın boykot çağrıları yaptığını, BDP'nin de vatandaşın sandığa gitmemesi, giderse bile ''hayır'' oyu vermesi için baskı kurduğunu öne süren Kılıç, MHP hayır kampanyasını sürdürdüğünü, CHP'nin de hayır kampanyasına tam gaz devam ettiğini ifade etti. Boykot çağrılarına itirazlarının olmadığını, ''hayır'' kampanyalarını da kınamadıklarını belirten Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Kabullenemediğimiz nokta şudur; hayır oyları, evet oylarından fazla çıkabilsin diye AK Parti'yi ve Sayın Başbakan Erdoğan'ı bölücülerin safında göstermenin iğrençliği ve tiskinti vericiliğidir. Burada bir hakikati ifade etmek mecburiyetinde kalıyoruz. BDP ile CHP ve MHP arasında ceza sahasında gelişen bir asist ortaklığı vardır. BDP orta yapmaktadır, CHP ve MHP kafaya çıkmaktadır. AK Parti'ye gol atma hevesine kapılmış olabilirler, ama gol atmaya çalıştıkları kale AK Parti'nin kalesi değil Türkiye'nin kalesidir. Bu kalenin bir direği demokrasi, diğeri direği insan hakları ve özgürlüklerdir. Kaleyi birbirine bağlayan üst direk ise, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş arzumuzdur.'' Kılıç, İlçe teşkilatı üyeleriyle Çatalçam ve Altınkum Mahalleleri'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.