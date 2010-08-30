-AK PARTİ'Lİ KILIÇ: OYUNA GELMEYECEĞİZ BAFRA (A.A) - 30.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''(Sandıktan 'hayır' çıkarsa katilleri af edeceğiz) diyenlerin oyununa gelmeyeceğiz'' dedi. Kılıç, referandum çalışmaları kapmasında Bafra ilçesinde kurulan Ramazan Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, referandumun daha demokratik ve özgür bir Türkiye'nin önünü açacağını belirten Kılıç, ''Türk milleti, 12 Eylülde sandığa gittiği zaman çetelerle mücadeleye 'evet' diyecek. Türkiye'nin karanlık tünellerinin aydınlığa çıkarılmasına 'evet' diyecek. Türkiye'de sınırsız ve sorunsuz bir demokrasinin egemen olmasına 'evet' diyecek. Milli iradenin egemen olmasına 'evet' diyecek'' şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Genel af'' ile ilgili sözlerine işaret eden Kılıç, ''Türk milleti teröristlere, katillere genel affa onay vermeyecek'' dedi. Kılıç, şöyle devam etti: ''Sayın Kılıçdaroğlu, cezaevlerindeki bütün katillere, teröristlere, çetelere, PKK'ya af istiyor. Kılıçdaroğlu, genel af çıkaramaz. Allah büyük, ayakları birbirine dolandı. Dilinin altındaki baklayı memleketinde çıkardı. Samsun'da bahsetti mi genel aftan? Bahsetmedi. İzmir'de, Bursa'da İstanbul'da, Trabzon'da bahsetmedi. Memleketi Tunceli'de bahsetti. Sandıktan 'hayır' oyları çıkarsa genel af ilan edecekmiş. Avucunu yalasın. 'Sandıktan 'hayır' çıkarsa katilleri af edeceğiz'' diyenlerin oyununa gelmeyeceğiz.'' Türkiye'nin aydınlık geleceğini kimsenin karartamayacağını ifade eden Kılıç, Türkiye'nin karanlık tünellerinin aydınlığa çıkarılması için referandumda 'evet' denilmesi gerektiğini savundu. Kılıç, 12 Eylülde yapılacak halk oylaması ile Türkiye'nin daha çağdaş ve gelişmiş bir ülke olma yolundaki en önemli adımın atılmış olacağını ifade ederek, ''Sivil anayasa arzusu, çetelerin hevesini kursağında bırakacak. Katillere, teröristlere af çıkmayacak. Çünkü sandıktan 'hayır' değil, sandıktan 'evet' çıkacak. Türkiye'de sınırsız ve sorunsuz bir demokrasinin egemen olmasına evet diyeceğiz. Milli iradenin egemen olmasına evet diyeceğiz'' diye konuştu.