AK Partili Kılıç: Güçlü millet, güçlü hükümetiz

AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Türkiye parçalanmaz, biz güçlü bir millet, güçlü hükümetiz'' dedi.

Kılıç, Yakakent ve Alaçam ilçelerini ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bafra Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde, AK Parti Bafra İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen bayramlaşmaya katılan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ''demokratik açılım'' projesini anlattı.

Muhalefetin açılımla ilgili tutumunu eleştiren Kılıç, ''Muhaliflerimiz şehit aileleri üzerinden konuşarak siyaset yapıyor. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin adı değişecek' diyorlar. Bu yalandır. Türkiye parçalanmaz, biz güçlü bir millet ve güçlü hükümetiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. 'Demokratik açılım, milli birlik projesi ABD'nin projesi' diyorlar, bu yalandır'' diye konuştu.

Bafra Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki bayramlaşmaya ise Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra TSO Başkanı Rızvan Aksoy, partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.