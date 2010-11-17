-AK PARTİ'Lİ KILIÇ: ARTIK İLERLEMEDEN BAHSEDELİM SAMSUN (A.A) - 17.11.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Muhalefetin söylediği olumsuzlukları, olumsuz düşüncelerinizi paketleyin geriye atın, bu saatten sonra hiç kimse bölünmeden bahsedemez. Artık bundan sonra gelişmeden, ilerlemeden bahsedebilir'' dedi. Suat Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanlığındaki bayramlaşmada, Türkiye'de olumlu gelişmelerin yaşandığını, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarının da son derece iyi olduğunu söyledi. ''Muhalefetin söylediği olumsuzlukları, olumsuz düşüncelerinizi paketleyin geriye atın, bu saatten sonra hiç kimse bölünmeden bahsedemez. Artık bundan sonra gelişmeden, ilerlemeden bahsedebilir'' diyen Kılıç, şöyle dedi: ''Bu kabus senaryolarını bir kenara atın. Çünkü bu millet kabuslar değil, hayırlı rüyalar görecek. Karanlık senaryoları, kötü ruhları, elinizin tersiyle bir kenara itin. Bambaşka bir Türkiye var. Kötülüklerden, kötü senaryolardan hep sıyrılın, ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, sıyrılın, kafanızdan bunları atın. Herkes konuşacak, ama biz yol almaya devam edeceğiz. Nice deniz canlıları vardır denizin içindedir, okyanusun içindedir fakat içinde olduğu için denizin ne kadar büyük olduğunu bilemez. Çıkıp yukarıdan bakabilse uçsuz bucaksız denizi fark edebilecek. Şimdi Türkiye'de yaşarken, Türkiye'de olanın bitenin çoğu zaman farkına varamıyoruz.'' Geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kore'de, dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G-20 zirvesine katıldıklarını anımsatan Kılıç, şöyle devam etti: ''Başbakanımızın orada gördüğü ilgi...Türk Başbakanı bu kadar dünyanın merkezinde olabiliyorsa, bu kadar diplomasinin merkezinde olabiliyorsa, bu kadar hayatın ve siyasetin merkezinde olabiliyorsa bununla gurur duymak için AK Partili olmak şart değil, AK Partili de olsa, MHP'li de CHP'li de olsa, 'Bu Başbakan benim Başbakanımdır, yakasındaki bayrak Türk bayrağıdır ve hepimizin bayrağıdır. Helal olsun, yolu açık olsun' denmesi lazım. Başbakanın dünyada kazandığı saygınlık ve itibar ortada. Buradan bakıldığı zaman bizim muhalefete söyleyecek tek sözümüz var. Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. Engel olmayın, takoz koymayın, çamur atmayın, iftira etmeyin, başka bir şey istemiyoruz. Muhalefet eleştirebilir, burada sorun yok, ama hakaret edilmesin, iftira atılmasın, bu bize yeter.'' Dünyanın her tarafında Türk bayraklarının dalgalandığını, konsoloslukların, büyükelçiliklerin sonuna kadar açık olduğunu dile getiren Kılıç, ''Bu tablo ile gurur duymak lazım. İçe döndüğümüzde şuna bakmak lazım, bu ülkenin Başbakanı, o kadar büyük işlerle ve o kadar büyük problemlerle boğuşuyor ki, bayrağımızı, milletimizin itibarını o kadar zirve bir noktaya taşıdı ki, bizim burada birbirimizle enerji harcamamıza hiç gerek yok. Birbirimizle zaman kaybetmemize hiç gerek yok'' dedi. Kılıç, partideki programının ardından Samsunspor Nuri Asan Tesislerine geçti. Tesislerde kulüp başkanı Erkut Tutu tarafından karşılanan Kılıç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı.