-AK PARTİLİ KILIÇ :"BAYDEMİR PİYON OLARAK KULLANILIYOR" SAMSUN (A.A) - 02.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Diyarbakır'ın ne dediğini bilmeyen belediye başkanı, konusu suç teşkil eden bölücü beyanlarıyla Anadolu insanını tahrik etmek ve kışkırtmak için piyasaya sürülmüştür, anayasaya hayır oyu toplamak üzere ittifak oluşturan derin kamplaşmanın piyonu olarak kullanılmaktadır'' dedi. Kılıç, yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in dün yaptığı bir açıklamada , ''Türk bayrağının yanında Kürt bayrağı da dalgalansa ne olur?'' sözlerine tepki gösterdi. BDP'li Baydemir'in sözlerini ''zırva'' olarak değerlendiren Kılıç, ''72 milyon insanımızın ve 81 vilayetin birliğinin tek temsilcisi ay yıldızlı al bayraktır'' diye konuştu. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Millete aydınlık bir gelecek, özgür bir ülke ve gerçek bir demokrasi vadeden yeni anayasaya karşı terör örgütü PKK'yı sahneye sürenler, siyasi olarak da BDP'yi maşa olarak kullanmaktadır. BDP derin hesaplara hizmet eden bir partidir. Bölücülüğün siyasi zemindeki maşası olan BDP, boykot çağrıları yapmakla kalmıyor, bir seri provokasyon yapıyor, kışkırtıyor, tahrik ediyor, nefret ve kin duygularını körüklüyor. Bu ihanet cümlelerinin muhatabı tek başına sandığı boykot etmesi istenen Güneydoğulu seçmen profili değildir, 'hayır' oylarını artırmak istedikleri batılı seçmen profilidir. Diyarbakır'ın ne dediğini bilmeyen belediye başkanı, konusu suç teşkil eden bölücü beyanlarıyla Anadolu insanını tahrik etmek ve kışkırtmak için piyasaya sürülmüştür, anayasaya hayır oyu toplamak üzere ittifak oluşturan derin kamplaşmanın piyonu olarak kullanılmaktadır. Referandumun millet vicdanındaki karşılığının evet olduğunu gören hainler, geçmişten gelen derin ilişkilerini yeniden tazeleyerek milletin aziz vicdanını kanatmak ve yeni yaralar açmak arayışındadır. Bu derin ilişkinin tarafları büyük milletimizin hissiyatının ve asaletinin temsilcisi değildir. Milletin his dünyasının da siyasi duruşunun da temsilcisi değildir.'' Hatay Dörtyol'daki olaylara da işaret eden Kılıç, ''Dörtyol olayları başta olmak üzere, baktıkça netleşen ve derinleşen üç boyutlu bir resim var önümüzde'' dedi. Milletin bu resme iyi bakacağı, derin ilişkileri sorgulayacağı, algılayacağı ve kararını ona göre oluşturacağının muhakkak olduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: ''Hainler ve bölücüler 'hayır' dediği için anayasaya 'evet' diyorum hassasiyeti ile hareket eden vatandaşlarımızın haklılığı da bu sayede bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yalan, dolan, hile, desise ve ihanet senaryolarıyla milletin oylarını başkalaştırmak isteyenlerce yürütülen 'milli irade hırsızlığı', er ya da geç milli vicdanda hüküm giyecek ve gereği büyük milletimiz tarafından 12 Eylül 2010'da yerine getirilecektir.''