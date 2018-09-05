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Politika

Ak Partili Karayel: AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli" dedi

05 Eylül 2018 14:55

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, \"AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli\" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret eden AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, AB parlamento çalışmaları hakkında bilgi verrdi. Karayel yaptığı konuşmada, \"AB ile ilişkilerimizin ısınması ve sıcak olması önemlidir. Bunun bu ara ısınma sebeplerinden bir tanesi de, biliyorsunuz ki özellikle ABD\'nin tutunduğu tavır ve Trump\'ın açıklamalarından sonra AB\'nin kurumlarının başındaki isimlerden gelen olumlu açıklamalardır. Bunlar da ilişkilerin ısınması için olumlu adımlar oldu. Biz de bunları karşılıksız bırakmıyoruz. Avrupa\'ya karşı benzer tutumlar takınmış olan Trump, Türkiye\'ye karşı doları bir silah olarak kullanma gayreti içerisine girdi. Bu tavrın karşısında sadece Avrupa ve Türkiye yok\" dedi.

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