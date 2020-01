AK Partili Karacan: Topraklarımızda gözü olanın gözünü oymaya gücümüz var

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili \"Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok; ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah\'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Edirne\'de partililerle bir araya geldi. AK Parti Edirne İl Başkanlığı\'nda düzenlenen toplantıda hitap eden Karacan, \"Türkiye, eskisi gibi dış ülkelere bağımlı bir ülke de değil. Çevresiyle komşularıyla dostluk içinde geçinirken, gücünü halktan alan, halkınla beraber tüm dünyada gücünü ispatlayan bir ülke. Eskiden, komşularımıza yeri geldiği zaman muhtaçken, 1 milyar dolar için IMF kapılarında beklerken, bugün Türkiye, kendi helikopterini, kendi deniz altısını üreten, gemisini üreten, uçağın motorlarını yapan, yakında da kendi arabasını yapan ülke haline geliyor. Bu, sizlerin verdiği destek ile AK Parti sayesinde oluyor\" diye konuştu.

\'LİDERİMİZ SAYESİNDE ÇOK FARKLI YERLERE GELİYORUZ\'

Türkiye\'nin önünün farklı şekillerde kesilmeye çalışıldığını kaydeden AK Parti\'li Karacan, şunları söyledi:

\"AK Parti iktidarının bu 16 yıllık serüveninde, Türkiye ve davasında hizmet etme yolunda yol alırken, birçok sefer önünü kesme gayretleri oldu. Çeşitli dava açtılar, hepiniz bunları yaşadınız. Parti kapatmasından tutun, 17- 25\'i yaşadık. MİT TIR\'larını yaşadık. Gezi eylemlerini yaşadık. En önemlilerinden bir tanesi 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün kalkışmasını yaşadık. Ne yaptılar? \'Biz, bunların Türkiye\'deki AK Parti iktidarını durduramadık. Sayın Recep Tayip Erdoğan\'ı durduramadık; ama biz, bir şekilde bunu durdurmamamız\' lazım dediler. Allah\'a çok şükür. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu; ama yine durduramadılar. Daha sonra \'Biz, bunlarla baş edemedik, ekonomiyle oynayalım da acaba ekonomi üzerinden Türkiye\'yi alt edebilir miyiz?\' düşüncesine girdiler. Peki ne oldu? Türkiye ekonomisi, 2017\'de, yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye, artık ekonomisiyle her türlü güçleriyle uluslararası devlet olma yolunda, her zaman bir kat daha ilerliyor. Peki bu komşularımızın, müttefiklerimizin hoşuna mı gidiyor? Gitmiyor. Liderimiz sayesinde biz Allah\'a çok şükür, çok farklı yerlere geliyoruz.\"

\'AMACIMIZ, ÜLKEMİZİN SINIRLARINI KORUMAK\'

\'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin de açıklamalarda bulunan AK Parti\'li Karacan, şöyle konuştu:

\"\'Zeytin Dalı Harekatı\' var. Ben, şimdi çok açık yüreklilikle genel başkan yardımcısı olarak da bir vatandaş olarak da söyleyebilirim. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok; ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah\'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var, her şeyimiz de var. Bizim amacımız, ülkemizin sınırlarını korumak. Ülkemiz sınırları içindeki vatandaşlarımızın hakkını, can güvenliğini, mal güvenliğini korumaktır. Liderimizin de amacı, gayesi bu. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda inşallah başarıya erip, Türkiye\'nin sınır güvenliği için başarılı çıkacağımıza bizler, tüm kalbimizle inanıyoruz. Tabi ki bu harekatın en büyük amaçlarından biri de ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerine sağlamak. Bizim en önemli görevlerimizden biri de budur.\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, konuşmasının ardından kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

