AK Parti'li Karacan: Hiçbir arkadaşımızın 'Of yoruldum' deme hakkı yok

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Hiçbir arkadaşımızın \'Of yoruldum\' deme hakkı yok. El ele verip özellikle 2019’daki seçimler için bugünden yol alınarak hep birlikte yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

Kırıkkale İl Başkanlığı’na seçilen Nuh Dağdelen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, esnaf ziyaretinde de bulundu. AK Parti Kırıkkale Toplantı Salonu\'nda partililere seslenen Karacan, “Biz 80 milyonun gönlünü yapmak, 80 milyon kişiye AK Parti’nin hizmetlerini anlatmak ve yine 80 milyona AK Parti’nin göreve başladığı günden itibaren Türkiye’nin geleceğiyle ilgili neler yaptığını anlatmak için bir misyonuz” dedi.

Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini anlatan Karacan, ”Yeni bir sürece giriyoruz. Bu süreç özellikle kimseyi öteleme, kimseyi kırma, kimseye selam vermeme, kimseye gözünün uçundan dahi ters bakma zamanı değil. Bu zaman AK Parti’nin eskisinden daha fazla kenetlenerek, ilk kurucu liderimiz genel başkanımız cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın ilk günkü kurduğu azim ve şevkle küslükleri azaltarak, dargınlıkları bir şekilde yok ederek el ele vererek 2019’a hep birlikte gitme zamanıdır. Hiçbir arkadaşımızın \'of yoruldum\' deme hakkı yok” diye konuştu.



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