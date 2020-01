AK Partili Karacan: Gün, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma günüdür

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir\'de partisinin bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, \"Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir sürecin içindeyiz. Gün hem ülkemize, hem de liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkma günüdür\" dedi.

Ak Parti Eskişehir İl Teşkilatının bayramlaşma töreni bugün Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMAŞ) Düğün Salonu bahçesinde yapıldı. Bayramlaşmaya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, eski bakan milletvekili Nabi Avcı, Türkiye\'nin Tokyo Büyükelçisi olan Ak Parti eski milletvekili Murat Mercan, İl başkanı Dündar Ünlü, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

\'ERDOĞAN BİR UMUT\'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Harun Karacan yaptığı konuşmada İslam coğrafyasının birçok noktasında katliamlar yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye ve Müslümanlar için bir umut olduğunu ifade eden Karacan şöyle konuştu:

\"Her biriniz, çevremizde olup bitenin mutlaka farkındasınız. Olayları izliyorsunuz, görüyorsunuz. Gerek partimiz, gerek ülkemizle İlgili İçeriden ve dışarıdan bir takım oyunlar peşinde koşuluyor. Bu bayram gönlümüz maalesef buruk çünkü İslam coğrafyasının birçok noktasında insanlık katliamları yapılıyor. Arakan\'daki vahşet barbarlığın da çok ötesindedir. Dünya seyirci kalıyor. Müslümanlar katledilirken dünya susuyor. Türkiye ve Müslümanlar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir umut olduğunu her zaman söylüyorum. Mazlumlar için sesini çıkaran dünyadaki tek ülke Türkiye\'dir demek yanlış olmaz.\"

\'ÜLKEMİZİN ÖNÜ KESİLMEYE ÇALIŞILIYOR\'

Türkiye\'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan başlayarak içte ve dışta ülkemizin önü kesilmeye çalışılıyor. Sözde dostlar AB ve ABD, Türkiye aleyhindeki her tür melanetin içinde bulunmaya ve şantaj politikaları uygulamaya cüret ediyor. Fakat halkımız her tür zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyor. Kurulduğu günden bu yana AK Parti ve bu partinin genel başkanı Sayın Erdoğan\'a inanıp güvenen halkımız, bu tür oyunlara kesinlikle inanmıyor ve pirim vermiyor. Bu onları daha da hırçınlaştırıyor. Ülkemizin üzerine göz dikmiş bütün güçler ne kadar hırçınlaşırlarsa hırçınlaşsınlar, Ne kadar olur olmaz oyunlara başvururlarsa vursunlar, amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu ülkeyi içerden de dışarıdan da bölmeye muvaffak olamayacaklar.\"

\'DAHA ÇOK KENETLENMELİYİZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkılmasını isteyen Harun Karacan partililere hitaben şunları söyledi:

\"Değerli dava arkadaşlarım; Bu millet sabrıyla ve asaletiyle birçok badirelerden geçti. Bugün her zamankinden daha çok kenetlenmeliyiz. Daha çok birbirimize destek olmalıyız. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir sürecin içindeyiz. Gün, hem ülkemize, hem de Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkma günüdür. Hepimizin canla başla mücadele edeceği, el ele verip çok çalışacağı, fedakârlıkta bulunacağı günler bizi bekliyor. Bu yol zor bir yol, ama bizler bunu başaracağız. Ülkemiz için, şehrimiz için, evlatlarımız için, gelecek nesiller için, partimiz İçin, liderimiz için.\"



