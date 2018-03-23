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AK Parti'li Karaburun'un babası, Bursa'da toprağa verildi

Halil ÖZÇOBAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un dün gece yaşamını yitiren babası Hüseyin Karaburun (80), Emirsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yıldırım ilçesinde toprağa verildi

23 Mart 2018 19:07

Halil ÖZÇOBAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun\'un dün gece yaşamını yitiren babası Hüseyin Karaburun (80), Emirsultan Camii\'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yıldırım ilçesinde toprağa verildi.
AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun\'un babası Hüseyin Karaburun, dün gece, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Hüseyin Karaburun için bugün öğle vakti Emirsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Binali Yıldırım\'n çelenk gönderdiği cenazeye AK Parti Bursa milletvekilleri Zekeriya Birkan, Osman Mesten ve Mehmet Müezzinoğlu, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, iş insanları, Karaburun ailesi ve yakınları ile Bursalılar katıldı. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan AK Parti\'li Karaburun, taziyeleri kabul etti.
Bursa Müftüsü İzani Turan’ın cuma namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası Hüseyin Karaburun’un cenazesi, Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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