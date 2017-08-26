Ak Partili Karaaslan'ın oğlu, belediyenin toplu sünnet şöleniyle erkekliğe ilk adımı attı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan\'ın 7 yaşındaki oğlu Yusuf Yiğit Karaaslan, Atakum İlçe Belediyesi\'nin düzenlediği 4\'üncü Sünnet Şöleni\'nde 170 çocukla birlikte erkekliğe ilk adımını attı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan\'ın 15 gün önce sünnet olan oğlu Yusuf Yiğit Karaaslan, bugün Atakum Belediyesi\'nin düzenlediği 4\'üncü Geleneksel Sünnet Şöleninde kendisi gibi 15 gün önce sünnet olan 170 çoçukla birlikte erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet kıyafetlerini giyen Yusuf Yiğit Karaaslan annesi Çiğdem ve babası Direnç Karaaslan\'la birlikte, kendi otomobillerine binerek toplanma alanı olan Atakum Belediyesi hizmet binası önüne geldi.

Yusuf Yiğit Karaaslan sünnet olan diğer çoçuklarla birlikte üstü açık otobüse binerek şehir turu attı. Konvoy halinde Atakum İlçesi\'ndeki Çakırlar Korusu\'na gelen çocuklar burada Çiğdem Karaaslan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra gönüllerince eğlendi. Çiğdem Karaaslan sünnet şölenine katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

Oğlunun sünnet kıyafetlerini kendi elleriyle giydiren Çiğdem Karaaslan, \"Hakikaten hiç böyle hissedeceğimi düşünmezdim. Bir anne olarak ilk kez böyle bir tecrübe yaşıyorum. Allah herkese nasip etsin inşallah, evlatlarının böyle güzel günlerini görmeyi. Bugün bizim için çok özel bir gün. Oğlumuz açısından da öyle. Dediğiniz gibi erkekliğe ilk adımını atıyor bugün. Sünnet törenini gerçekleştireceğiz ama Atakum Belediyemizin toplu sünnet mesarisimde Yiğit\'i de onlara entegre ettik. Orada arkadaşlarıyla birlikte özel gününü kutlayacak, paylaşacak. Biz de anneler olarak hepimiz o aynı sevinci heyecanı hisdeceğiz bir tarafta. Bizler çocuklarımıza paylaşmayı, özellikle mutluluğu paylaşmayı anlatmaya çalışıyoruz. Belki de bugün Yiğit\'in hayatında bunu öğreneceği en güzel gün olacak\" diye konuştu.

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