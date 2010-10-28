-AK PARTİ'Lİ KAPUSUZ VE ARSLAN'DAN BAHÇELİ'YE YANIT ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, katıldıkları HAK-PAR kongresiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönelttiği eleştirilere ortak yazılı açıklama ile yanıt verdiler. Kapusuz ve Arslan, Bahçeli'nin, 26 Ekim 2010 Salı günkü MHP Grup toplantısında yaptığı konuşmada, şahıslarıyla ilgili itham ve iftiralarda bulunduğunu belirttikleri yazılı açıklamada şunları kaydettiler: ''Bizler, siyasi nezaket kurallarının gereği olarak davet edildiğimiz bir partinin kongresine katılmış ve parti genel başkanının konuşmasından sonra kongre salonundan ayrıldık. Bir siyasi partinin kongresine konuk olarak katılan başka bir partinin temsilcilerinin, o partinin görüşlerini paylaştığı veya kongresinde olup bitenlerden sorumlu tutulacağı iddiasının akıl ve mantık ile bağdaşmadığı herkesin malumudur. Hal böyle iken, Sayın Bahçeli'nin konuşmasında kullandığı ifadeleri ve suçlama biçimini teessür ve teessüfle karşılıyoruz. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret etmeyi, vatan haini ilan edip tehdit etmeyi alışkanlık haline getirenlerin üslubuna aynıyla cevap verme seviyesizliğine düşmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Siyasette bu bayağı ve kavgacı üslubu kullananlara halkımızın verdiği dersten ibret almayanların, halkımızı temsil etmede başarılı olamayacaklarının yakın tarihimizde sayısız örnekleri mevcuttur. Genel Başkanın, bütün haksız ithamlara ilaveten, 'İstiklal Marşımızı hiçbir zaman huşu içinde dinlemediğimiz...' kehanetinde bulunmasını, niyet okuyuculuk ve haddini aşan bir cüretkarlık olarak değerlendirmekteyiz.''