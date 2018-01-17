AK Partili Kan: Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz (3)

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İzmir ziyaretinin son bölümünde partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partilileri seslenen Kan, 28 Şubat döneminde yaşanan karanlık günlerin artık geride kaldığını ve AK Parti iktidarıyla yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"28 Şubat\'ın seneyi devriyesine geldiğimiz bugünlerde insan hakkı ihlali dediğimizde 28 Şubat\'ı hatırlamamak mümkün değil. Kanunların yok sayıldığı, mahkemelerin adil yargılama bir kenara, tamamen hiçe sayıldığı şekilde kararlar verdiği, işkencelerin olduğu, okuma hürriyetinin yok sayıldığı günleri hatırlıyoruz. 2018\'te 28 Şubat dediğimizde o günlerin çok geride kaldığını görüyoruz. Ufak tefek mağduriyetler var giderilmesi gereken, bunu da yapacak olan bizleriz. Bu vesile ile elimizden geleni yapacağız. 2019 seçimleri geliyor. Yerel seçimler var; çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. İlk defa Cumhurbaşkanlığı sisteminin pratikte uygulanacak olduğu seçimlerimiz de var. 2019 bizim için önemli bir yıl, İzmir bizim için çok önemli bir şehir. Şimdiye kadar kat etmiş olduğumuz yolun hakkını vermemiz lazım. 28 Şubat\'ın karanlık günlerinin olduğu günleri yaşamıyoruz. Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye bizi ayıran zihniyet geride kaldı.\"

\'ARTIK İKİ BÜKLÜM DURAN BİR TÜRKİYE YOK\'

Uluslararası alanda artık muhatabının karşısında iki büklüm duran bir Türkiye olmadığını vurgulayan Kan, şunları söyledi:

\"Çünkü başımızda, \'Dünya beşten büyüktür\' diyen bir lider var. Çünkü bu Türkiye\'nin başında sadece kendi ülkesindeki mazlumların derdi için değil, dünyadaki bütün mazlumlar için mücadele eden bir lider var. O insanlara tepeden bakan devlet anlayışının yerine, vatandaşa hizmeti hakka hizmet sayan, gece gündüz durmayan bir lider var. Bu ülkenin başında insanları ayırmayıp tam tersine tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet adı altında vatandaşlarına kucak açan bir lider var. Bu ülkenin başında şalvarı, elbisesi, örtüsü, mini eteği ile ne giyerse giysin vatandaşını baş tacı eden ve insanları kıyafeti ile yargılamayan bir Cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin başında dünya mazlumlarının ümidi olan Recep Tayyip Erdoğan var. Sizler bu davanın gizli isim kahramanlarısınız. Bu davanın arkasında bu güçlü lider ve İzmir\'in de milletvekili olan vefakâr, cesur ve dirençli bir Başbakan var.\"

\'REKOR KIRMAYA VAR MIYIZ?\'

2019 yılında yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan ve teşkilattan çok çalışmalarını isteyen Kan şunları kaydetti:

\"Bu sebeple inşallah 2019\'daki bütün seçimlerde İzmir\'de de AK Parti\'yi iktidara devam ettirecek ve 2023 hedeflerine daha da yaklaştıran bir netice alacağız. Bunu gözlerinizde görüyorum. Bundan sonrası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ana kadememiz bizim başımızın tacı ama gençlik kollarımız ve kadın kollarımızın bizim için yeri ayrı. Bu partinin başında gençlere ve kadınlara çok önem veren bir lider var. Bu parti seçilme yaşını 18\'e indirdi. Kadınların siyasete katılımını daha üst düzeye çıkarmak için büyük mücadele veriyor. Gece gündüz çalışmaya ve 2019\'da İzmir\'deki bütün rekorları kırmaya var mıyız?\"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan\'a, üzerinde 35 besmelenin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



FOTOĞRAFLI