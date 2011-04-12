T24 LogoT24 Logo
Politika

AK PARTİ'Lİ İZOL İSTİFA ETTİ TBMM (A.A)

12 Nisan 2011 15:32

-AK PARTİ'Lİ İZOL İSTİFA ETTİ TBMM (A.A) - 12.04.2011 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol partisinden istifa etti. İzol'un, bugün TBMM'ye ulaşan istifa dilekçesinde, ''Üyesi ve kurucu üyesi bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum'' ifadesine yer verildi. YSK'ya dün sunulan aday listesinde ismi yer almayan İzol, noter onaylı istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı ve AK Parti Grubu'na bugün ulaştırdı. İzol'un Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adaylığı için başvurduğu öğrenildi.  İzol'un istifasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 332'ye düştü, bağımsızların sayısı 8'ye yükseldi. Buna göre, TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum şöyle: AK Parti :  332 CHP      :  101 MHP      :   72 BDP      :   20 Bağımsız :    8 DSP      :    6 TP       :    1 Boş      :   10 Toplam   :  550

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24