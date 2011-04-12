-AK PARTİ'Lİ İZOL İSTİFA ETTİ TBMM (A.A) - 12.04.2011 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol partisinden istifa etti. İzol'un, bugün TBMM'ye ulaşan istifa dilekçesinde, ''Üyesi ve kurucu üyesi bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum'' ifadesine yer verildi. YSK'ya dün sunulan aday listesinde ismi yer almayan İzol, noter onaylı istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı ve AK Parti Grubu'na bugün ulaştırdı. İzol'un Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adaylığı için başvurduğu öğrenildi. İzol'un istifasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 332'ye düştü, bağımsızların sayısı 8'ye yükseldi. Buna göre, TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum şöyle: AK Parti : 332 CHP : 101 MHP : 72 BDP : 20 Bağımsız : 8 DSP : 6 TP : 1 Boş : 10 Toplam : 550