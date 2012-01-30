-AK Parti'li İyimaya'ya stent takıldı TBMM (A.A) - 30.01.2012 - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'ya yapılan anjiyo sonrası tıkalı olan damara stent takıldığı bildirildi. İyimaya'nın yeğeni Muhittin İyimaya, AA muhabirine, ''Cumartesi bir rahatsızlık geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle geldiği TOBB Üniversitesi Hastanesinde anjiyo yapıldı ve tıkalı olan bir damara stent takıldı'' dedi. İyimaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, halen hastanede genel gözetim altında tutulduğunu belirten Muhittin İyimaya, birkaç gün hastanede kalacağını, daha sonra da evde istirahat edeceğini söyledi.