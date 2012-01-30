T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Parti'li İyimaya'ya stent takıldı TBMM (A.A)

30 Ocak 2012 19:14

-AK Parti'li İyimaya'ya stent takıldı TBMM (A.A) - 30.01.2012 - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'ya yapılan anjiyo sonrası tıkalı olan damara stent takıldığı bildirildi.  İyimaya'nın yeğeni Muhittin İyimaya, AA muhabirine, ''Cumartesi bir rahatsızlık geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle geldiği TOBB Üniversitesi Hastanesinde anjiyo yapıldı ve tıkalı olan bir damara stent takıldı'' dedi.  İyimaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, halen hastanede genel gözetim altında tutulduğunu belirten Muhittin İyimaya, birkaç gün hastanede kalacağını, daha sonra da evde istirahat edeceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24