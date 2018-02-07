AK Partili Ilıcalı: Doçentliğe geçişte sözlü sınavın kaldırılmasını yanlış buluyorum, ne olursunuz bunu bir vebal olarak görüyorum

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, \'yardımcı doçentlik\' kadrosu yerine \'doktor öğretim görevlisi\' kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifinde doçentlik için aranan şartlarda sözlü sınavın yer almadığını belirterek \"Özellikle doçentliğe geçişte sözlü sınavın kaldırılmasının yanlış olacağını düşünüyorum. Çok sayıda doçentlik jürisine katılmış bir hoca olarak, yayınları yüzde yüz olup sözlüde basit soruları cevaplandıramayan doçentlik adayı öğrencileri hatırlıyorum. Ne olursunuz bunu bir vebal görüyorum. Biz eğer doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak bence doçentlikteki kaliteyi çok düşürmüş oluruz. Bu manada yetiştirecekleri öğrenciler açısından düşünmek lazım\" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ, SUNUŞ KONUŞMASI YAPTI

\'Yardımcı doçentlik\' kadrosu yerine \'doktor öğretim görevlisi\' kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifi görüşmelerine TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK\'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin sunum yaptı.

AK PARTİLİ ILICALI: BİR VEBAL OLARAK GÖRÜYORUM

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, kanun teklifinde doçentliğe geçişte aranan şartlarda sözlü sınavın yer almadığını belirterek şunları söyledi: \"Bu komisyon üyesi değilim ama başka komisyondayım ama 30 yılın üzerinde başka üniversitelerse çalışmış bir öğretim üyesiyim. Katkıda bulunmak bazı endişelerimi paylaşmak için buradayım. Özellikle doçentliğe geçişte sözlü sınavın kaldırılmasının yanlış olacağını düşünüyorum. Çok sayıda doçentlik jürisine katılmış bir hoca olarak, yayınları yüzde yüz olup sözlüde basit soruları cevaplandıramayan doçentlik adayı öğrencileri hatırlıyorum. Yayın yapmak ile sözlü arasında muhakkak ilişki kurmak lazım. Çok sayıda yayınları olup, jüri üyesi olduğum çok sayıda üniversitede yayınlara 100 dersek, en basit kendi branşım ulaştırma yoldan örnek vereyim; yol kesiti çizemeyen çok sayıda büyük üniversite öğrencileri gördük. Bu açıdan aldığınız asistanla, öğretim elemanıyla yayın yapılabilir ama ne olursunuz bunu bir vebal görüyorum. Çok sayıda da meslektaşımdan mesaj, mail geliyor bunun için buradayım. Biz eğer doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak bence doçentlikteki kaliteyi çok düşürmüş oluruz. Bu manada yetiştirecekleri öğrenciler açısından düşünmek lazım. Erzurum milletvekiliyim ama seçim bölgem itibariyle bölgemdeki üniversiteleri tanıyorum. Doçentlikteki sözlü sınavın altını çiziyorum. Büyük sıkıntılar yaşanılacağını ve tekrar geri dönüş yapılacağını da tahmin ediyorum. Ayrıca yabancı dil sınavını 55\'e düşürmek, biz girdiğimiz zaman 70\'ti. O puanı almak gayret göstermek yabancı dil son derece önemli.\"

DOÇENTLİĞE GEÇİŞTE ARANAN ŞARTLAR

Öte yandan söz konusu kanun teklifinde doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için aranacak şartlar şunlar: \"Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. ÜAK\'ın görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.\"

Bu şartlara göre ÜAK tarafından yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilecek. Doçentlik yeterlilik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvuracak.



Görüntü dökümü

-AK Partili Mustafa Ilıcalı\'nın konuşması

-Bakan YIlmaz\'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)