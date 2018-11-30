AK Parti'li ilçe başkanı, görevinden istifa ettiğini gözyaşlarıyla açıkladı

BABAESKİ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ Babaeski\'de, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gencal, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melis Sezer ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Göksel, görevlerinden istifa etti. Gencal, ilçe başkanlığından istifasını açıklarken, gözyaşı döktü.

AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Ali Gencal, parti binasında düzenlediği toplantıda; İlçe Kadın Kolları Başkanı Melis Sezer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Göksel ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. AK Parti\'nin çeşitli kademelerinde 2002 yılından beri görevlerde bulunduğunu belirten Gencal, ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. İlçe başkanlığından istifasını açıklarken, gözyaşı döken Ali Gencal, şunları söyledi:

\"Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile vatan sevgisi ile Kur\'an sevgisi ile arkadaşlarımızın sevgisi ile bayanlarımızın, Kadın Kolları\'mızın, Gençlik Kolları\'mızın sevgisi ile hep mücadele ettim. Neden? Çünkü burayı iyi bir ellere teslim edelim, diye baktım. Ben AK Parti\'nin bir neferiyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan durduğu kadar kanımın son damlasını da vermeye hazırım. Başka da tanımıyorum ben kimseyi, tanımak da istemiyorum. Hiçbir zaman da ben bu partide hiç kimse ile oynamadım; suratına başka, arkasından başka konuşmadım. Arkadaşlarımız çok iyi bilir, hiç kimsenin yüzüne başka söyleyip de arkasından \'Sen benim canımsın\' falan diye başka filmler çevirmedim, çevirmem de. Partimin askeriyim, her zaman da AK Parti\'liyim. Bu dakika itibarıyla istifa ediyorum ilçe başkanlığından. Hakkınızı helal edin, değerli arkadaşlar.\"



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