-AK PARTİ'Lİ GÜNER'DEN YASA TEKLİFİ TBMM (A.A) - 06.09.2010 - AK Parti Iğdır Milletvekili Ali Güner, bugüne kadar zorunlu askerlik görevini herhangi bir nedenle yapamayan 40 yaş ve üstü vatandaşların affedilmesini öngören yasa teklifi hazırladı. Güner, teklifinin gerekçesinde, çeşitli nedenlerden zorunlu askerlik görevini yapamayan 40 yaş ve üstü binlerce vatandaşın büyük sorunlar yaşadığını kaydetti. Her an askere götürülme endişesiyle yaşayan 40 yaş ve üstü vatandaşların gündelik hayatının sekteye uğradığını belirten Güner, ''Zorunlu askerlik görevini yapmakta olan 40 yaş ve üstü birçok vatandaşımız da firar suçundan askeri cezaevlerinde hüküm giymektedir. Bu kişilerin birçoğunun ailevi nedenlerin vermiş olduğu psikolojik baskı nedeniyle firar teşebbüsünde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kışlada askerlik vazifesini yerine getiren 40 yaş ve üstü kişilerin, bakmakta yükümlü olduğu aile fertlerinin sayısı gözönünde bulundurulduğunda, bunların bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi, ailelerinin mağduriyetlerini giderecektir'' dedi. 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici madde eklenmesini öngören teklif, bugüne kadar askerliğini yapamayan 40 yaş ve üstü vatandaşlar ile şu an zorunlu askerlik vazifesini yapan 40 yaş ve üstü kişiler, askeri cezaevlerinde bulunanlar, askeri suçlardan hüküm giymiş olanlar ve firari durumunda görünenleri de kapsıyor.