AK Parti'li Günay'ın acı günü

ESKİŞEHİR, (DHA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay\'ın annesi Nurcan Özkan, hayatını kaybetti. Özkan\'ın cenazesi, yarın Eskişehir\'de toprağa verilecek.

AK Parti\'li Günay\'ın annesi ve 1977-1980 yıllarında Adalet Partisi\'nden Eskişehir milletvekilliği yapan Dr. Yusuf Cemal Özkan\'ın da eşi olan Nurcan Özkan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Özkan\'ın cenazesi, yarın öğle vakti Eskişehir\'deki Alaaddin Camii\'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.