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AK Partili Gider: FETÖ ile mücadele son suçlu dışarıda kalmayana kadar devam edecek

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadelenin son suçlu dışarıda, son suçsuz içeride kalmadığı güne kadar devam edeceğini söyledi

02 Şubat 2018 19:49

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadelenin son suçlu dışarıda, son suçsuz içeride kalmadığı güne kadar devam edeceğini söyledi.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile kentte görev yapan ulusal haber ajanslarının ve yerel gazetelerin temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye ve Çanakkale gündemini değerlendiren AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda da açıklamalar yaptı. FETÖ\'nün bugüne kadar dünyada örneği yaşanmamış bir örgütlenme modeli olduğunu belirten Milletvekili Ayhan Gider, şöyle konuştu:
\"İlk etapta Haşhaşiler demiştik ya, Haşhaşiler çok ufak kaldı. Dünyada ikinci bir örneği yok. Bu örgüte tek başına terör örgütü demek de doğru değil. Terör örgütü müdür; dibine kadar terör örgütüdür. Ancak terör örgütlerinin hiçbirinde olmayan bir istihbari yapılanma da var. Görüyorsunuz; kahramanlık gösterdiği için madalya verilen adam bir süre sonra ben FETÖ\'cüyüm aslında diyor. Yani bu kadar kripto yetiştirilmiş elemanlardan oluşan, tek hedefi devlet ve devleti ele geçirmek olan bir örgütten bahsediyoruz. Bu kadar soğukkanlı örgüt elemanlarıyla mücadele ediyorsunuz. Ama bunların yetiştirilişi bu. Bunlar ne olursa olsun, hedeflerine kilitlenmiş, oraya yürüyorlar. Ne yazık ki bu hedefleri Türk milletinin hedefleri ile örtüşmeyen hedefler. Bunların amaçları Türk Devleti\'nin amaçlarıyla örtüşmeyen amaçlardır. Tamamen yurt dışından beslenen; nereden emir aldıklarını da nerede konuşlandıklarını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben tüm toplumun \'ama, fakat, lakin\' demeden, bu mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Defalarca söyledik, bir daha tekrar ediyorum: Bu mücadele son suçlu dışarıda, son suçsuz içeride kalmadığı güne kadar devam edecek.\"

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