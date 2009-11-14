AK Partili Gedik: Kronik sorunlardan beslenmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli '' Demokratik açılımın temel amacı, güçlü büyük Türkiye'yi inşa edebilmektir'' dedi.

Gedikli, ''demokratik açılım'' sürecinin anlatılması çalışmaları kapsamında partisinin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, açılım konusunda muhalefet partilerinden gerekli anlayışı göremediklerini söyledi.

Muhalefetin çözüm noktasında ne yapmak istediğinin belli olmadığını, Meclisten kaçmayı adet haline getirdiklerini anlatan Gedikli, şöyle konuştu:

''Türkiye'nin gündeminde şu an demokratik açılım var. Demokratik açılım konusunda çalışmaları yaparak ve adımları atarak konuyu TBMM'ye getirdik. Meclisin kabul etmesi sonucu önerge görüşüldü. Kısa, orta ve uzun vadede atılması düşünülen adımlar var. Bugüne kadar yapılanlar, yapılacak olanlar hakkında, milletin temsilcileri olan değerli milletvekillerine birinci elden bilgi verildi. Bugün de teşkilat mensuplarımıza bu meseleyi anlatmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetinde toplantılar yapıyoruz. Bütün bakanlarımız ve milletvekillerimiz 81 vilayete dağılmış durumdadır. Açılımın temel amacı güçlü büyük Türkiye'yi inşa edebilmektir.''

-DEMOKRATİK AÇILIMA CHP'NİN YAKLAŞIMI-

CHP'nin yaklaşımının kamuoyunda çok anlaşılır olmadığını ifade eden Gedikli, şunları kaydetti:

''Daha güçlü bir Türkiye için, hukuk devletinin, demokrasinin, sosyal devlet anlayışının her yere tam anlamıyla yayıldığı bir atmosferi hazırlamak istiyoruz. Bu noktada eksikliklerimiz ve yanlışlıklarımız varsa atacağımız bu adımlarla gidermeye çalışıyoruz. Demokratik açılım adı üzerinde bir çok konuyu da kapsıyor. Sadece bir bölgeyle ve Kürt açılımıyla ilgili bir konu değil, değişik boyutları var. Yargı reformu, Alevilere dönük boyutu var. Bir hukuk devletini tam anlamıyla oluşturmak için ortaya konan yaklaşımlar var. Türkiye'yi bu anlamda güçlü hale getirmek istiyoruz. Biz AK Parti olarak, hükümet olarak ortaya bir yaklaşım koyduk. Bizim yaklaşımımıza muhalefet ayrı bakışla yaklaşıyor. Çözüm noktasında ne yapmak istedikleri belli değil, kaçıyorlar. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaçmışlardı. Milletimiz, milletvekillerini mecliste çalışsınlar diye oraya gönderiyor, kaçsınlar diye değil.''

Gedikli, açılımın AK Parti'nin değil, Türkiye'nin meselesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Çözüm noktası sadece TBMM'dir. Hiç kimse başka adres aramasın. Maalesef bazı çevreler farklı adresleri arama gayreti içerisinde. Biz doğru adrese geldik. Bu adres de TBMM'dir. Bu konu da orada görüşülecektir. Artık herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz kronik sorunları çözmek zorundayız. Hiç kimse bu kronik sorunlardan beslenme niyetinde olmasın, böyle bir siyaset yürütmesin. Artık bu anlayışın süratle değişmesi lazım.''