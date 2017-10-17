AK Parti'li Filiz'den 'müftülere resmi nikah yetkisi' açıklaması: Kadınlarımızın lehine bir değişiklik

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye ilişkin \"Ülkenin bir gerçeği dikkate alınarak, toplumumuzun birçoğunun uyguladığı bir gelenek olan resmi nikahtan sonra imam nikahı tabir edilen durumu ya da resmi nikah yapılmaksızın doğrudan imam nikahı kıyarak, kayıt dışı durumu ortadan kaldıran, kadınlarımızın lehine düzenleme yapan bir değişikliktir\" dedi.

AK Parti\'li İl Başkanı Filiz, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi tanıyan yasa tasarısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ortaya atılan iddialarla milletin kafasının bulandırılmaya çalışıldığını savunan Filiz, şöyle devam etti:

\"Eğer müftünün nikah kıyması laikliğe aykırı ise müftünün memurluğu niye laikliğe aykırı değil? Hükümetimiz sosyoloji ve tarihsel derinliği dikkate alarak bir düzleme yapmak istemekte ve bu düzenlemeye de karşı cepheler her zaman olduğu gibi milletimizin yapısından uzak farklı niyetlerle toplumun iradesini fesada uğratma çabası içerisindedir. Evet devletimiz laiktir. Kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, din ve vicdan hürriyetinin hangi dine hangi inanca sahip olursa olsun, bu hakların güvencesi gerekli yasal mevzuat içinde koruma altındadır. O nedenle, son günlerde müftülerin de resmi nikah kıyması yasal düzenlemesine karşı yükselen sesler yersiz ve her zaman olduğu gibi milletimizin kafasını bulandırma noktasındadır.\"

Düzenlemenin, kadınların lehine olduğunu kaydeden AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz, \"Ülkenin bir gerçeği dikkate alınarak, toplumumuzun birçoğunun uyguladığı bir gelenek olan resmi nikahtan sonra imam nikahı tabir edilen durumu ya da resmi nikah yapılmaksızın doğrudan imam nikahı kıyarak, kayıt dışı durumu ortadan kaldıran, kadınlarımızın lehine düzenleme yapan bir değişikliktir. Kaldı ki bu, herkesi müftülere nikah kıymaya zorlayan bir düzenleme değildir. İsteyen müftüye gidip kıydırır, isteyen muhtara gider kıydırır, isteyen belediye başkanına gider kıydırır\" dedi.



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