-AK PARTİLİ EYYÜPOĞLU, TATLISES İLE KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, uğradığı silahlı saldırıda ağır şekilde yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiğini belirterek, ''Tatlıses'in şuuru yerinde, kendisiyle konuştuk. Elden selamlaştık'' dedi. Eyyüpoğlu, Tatlıses'e yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tatlıses'e yapılan saldırının Urfalıların yüreğini parçaladığını ifade eden Eyyüpoğlu, ''Urfalılar Tatlıses'i çok sever. Ziyarette durumuna baktım, yanına gittim, şükürler olsun... Cenabı hak hayırlı şifa verir inşallah. Doktorlarımızın hepsi güzel bir şekilde, titizlikle üzerinde durmaya devam ediyor. Ben inanıyorum ki kısa bir zamanda onu ayakta göreceğiz'' diye konuştu. Eyyüpoğlu, bir gazetecinin ''İçerideki ortamı tarif eder misiniz?'' şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Tatlıses'in şuuru yerinde, kendisiyle konuştuk. Elden selamlaştık. Biraz da uzak durdum. Biliyorsunuz bu gibi vakalarda enfeksiyon kapma konusunda özen gösterilmeli. Her şey yerinde. Tatlıses'in son dönemde içinde hep siyaset vardı. Sayın Başbakanımıza da bir mesaj göndermişti. İnşallah onu Urfalılar, bizler, sevenleri milletvekili olarak görmek istiyoruz.'' ''AK Parti'den milletvekili olması yönünde bir söylenti vardı. Başvurusu olmuş muydu?'' şeklindeki soruya Eyyüpoğlu, ''İnşallah olacak. Onu bekliyoruz. Zaten bu olay olmasaydı müracaat ediyordu'' dedi. Bu arada, Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen çok sayıda sanatçı, hemşehrisi ve sevenleri, Maslak Acıbadem Hastanesi bahçesinde toplandı. Hastaneye gelen gazeteci Can Ataklı, Elazığlı iş adamı Necdet Ulucan, sanatçı Adnan Şenses, azeri şarkıcı Günel, Kemal Özkan, Tatlıses'in oğlu İdo ve Derya Tuna ile görüşerek, sağlık durumu konusunda bilgi aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenses, Tatlıses'in yakınlarıyla görüştüğünü belirterek, durumunun oldukça iyi olduğu haberini aldığını bildirdi. Şenses, ''Çok sevinçliyim. Bundan daha güzel bir haber olamazdı. Umut ediyorum ki önümüzdeki hafta evinde istirahate çekilecek'' dedi. Öte yandan, hastane girişinde bir polis aracının nöbet tuttuğu ve çok sayıda özel korumanın bulunduğu görüldü.