Ak Partili eski belediye başkanına silahlı saldırı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde kapanan Side Belediyesi’nin Ak Partili eski başkanı Abdulkadir Uçar, evin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uçar saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde meydana geldi. Kapanan Side Belediyesi eski Başkanı Abdulkadir Uçar, otomobiliyle geldiği evine gireceği sırada yanına yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden tüfekle tek el ateş açıldı. Otomobil uzaklaşırken, Abdulkadir Uçar saldırından yara almadan kurtuldu. Saçmalardan biri, Uçar’ın babasına ait evinin önünde park halindeki otomobile isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

\'TÜFEĞİN NAMLUSUNU GÖRDÜM\'

Abdulkadir Uçar, “İşyerimden geldim, otomobili park ettim. Evime girerken arkadan çok güçlü bir patlama sesi duydum. Kafamı döndürüp baktığımda tüfeğin namlusunu gördüm. Araç uzaklaştı” dedi.

Abdulkadir Uçar, Side Belediyesi’nin kapandığı 2014 seçimlerine kadar 1999-2004 yılları arasında Anavatan Partisi\'nden, 2009-2014 yılları arasında ise Ak Parti\'den belediye başkanlığı yaptı. Abdulkadir Uçar, belediye başkanlığının ardından turizm sektöründe faaliyet göstermeye devam etti.

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