T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ak Partili eski belediye başkanına silahlı saldırı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde kapanan Side Belediyesi’nin Ak Partili eski başkanı Abdulkadir Uçar, evin önünde silahlı saldırıya uğradı

21 Aralık 2017 00:06

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde kapanan Side Belediyesi’nin Ak Partili eski başkanı Abdulkadir Uçar, evin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uçar saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde meydana geldi. Kapanan Side Belediyesi eski Başkanı Abdulkadir Uçar, otomobiliyle geldiği evine gireceği sırada yanına yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden tüfekle tek el ateş açıldı. Otomobil uzaklaşırken, Abdulkadir Uçar saldırından yara almadan kurtuldu. Saçmalardan biri, Uçar’ın babasına ait evinin önünde park halindeki otomobile isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
\'TÜFEĞİN NAMLUSUNU GÖRDÜM\'
Abdulkadir Uçar, “İşyerimden geldim, otomobili park ettim. Evime girerken arkadan çok güçlü bir patlama sesi duydum. Kafamı döndürüp baktığımda tüfeğin namlusunu gördüm. Araç uzaklaştı” dedi.
Abdulkadir Uçar, Side Belediyesi’nin kapandığı 2014 seçimlerine kadar 1999-2004 yılları arasında Anavatan Partisi\'nden, 2009-2014 yılları arasında ise Ak Parti\'den belediye başkanlığı yaptı. Abdulkadir Uçar, belediye başkanlığının ardından turizm sektöründe faaliyet göstermeye devam etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHA  ANTALYAnın ManavgatSide Belediyesinin Ak PartiliAbdulkadir UçarUçarOlayManavgataSide MahallesindeKapanan Side BelediyesiBaşkanı Abdulkadir UçarOtomobilSaçmalardanUçarınEkiplerNAMLUSUNU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24