Ak Partili eski başkana silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kapanan Side Belediyesi\'nin Ak Partili eski başkanı Abdulkadir Uçar\'ın evinin önünde uğradığı ve yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı anı güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıktı.

Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'nde 20 Aralık çarşamba günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, kapanan Side Belediyesi eski Başkanı Abdulkadir Uçar, otomobili ile geldiği evine gireceği sırada yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden tüfekle tek el ateş açıldı. Otomobil uzaklaşırken, Abdulkadir Uçar saldırından yara almadan kurtuldu. Saçmalardan biri, Uçar\'ın babasına ait evin önünde park halindeki otomobile isabet etti. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobiliyle evine gelen Abdulkadir Uçar\'ın aracını babasına ait otomobilin yanına park ettikten sonra indiği görüldü. Abdulkadir Uçar\'ın kendi aracıyla babasınınki arasındaki boşluktan çıkmaya hazırlandığı sırada yanına yaklaşan beyaz bir otomobilin sol arka camından tüfekle ateş açıldığı görüntülere yansıdı. Uçar\'ın kendini korumak için geriye doğru hamle yapmasının ardından saldırının düzenlendiği otomobilin de hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Abdulkadir Uçar, Side Belediyesi\'nin kapandığı 2014 seçimlerine kadar 1999- 2004 yılları arasında Anavatan Partisi\'nden, 2009- 2014 yılları arasında ise Ak Parti\'den belediye başkanlığı yaptı. Abdulkadir Uçar, belediye başkanlığının ardından turizm sektöründe faaliyet göstermeye devam etti.

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