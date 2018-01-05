Ak Partili Elitaş: Taşeron muhalefet istemiyoruz

KAYSERİ(DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Ziraat Odası\'nı ziyaret etti. Elitaş, CHP\'ye yüklenerek \"Taşeron muhalefet istemiyoruz\" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Ziraat Odası\'nı ziyaret etti. İlçe teşkilat gezilerinin ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Elitaş yaptığı açıklamada, \"Ziraat oda başkanlarının ve çiftçilerimizin sorunlarını çözüm noktasında özellikle çiftçi borçlarını yeniden yapılandırmada mesafeler kat ettik. Kayseri için ön görülen ne ise onu yapacağız dedi \" dedi.

Elitaş sözlerine şöyle devam etti:

\"Bugüne kadar hep söylediğimiz devletin seyyar olması, esnek olması, hareket kabiliyetinin yüksek olması, hantal yapısından çıkması, özel sektörle, piyasa ile rekabet etmek yerine düzenleyici olması, bütün felsefemiz, amacımız bu. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem cumhurbaşkanlığında hem hükümette hem de Ak Parti Genel Merkezi\'nde 2019\'daki yeni sistemle ilgili devletin yapılanması konusunda çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalar önce Ak Parti\'de hazırlandıktan sonra diğer siyasi partilere sunulacak. \'Biz çalışmaya katkı sağlıyoruz\' diyen siyasi partiler varsa onlarla devam edeceğiz. Umarım bütün siyasi partiler, bizim bu yaptığımız çalışmaya katkı sağlarlar. Çünkü 2019\'da kimin iktidar olacağı belli değil. Vatandaş kime teveccüh ederse kimi tercih ederse iktidar olacak o dur. Daha kıymetli onun sözünün üstünde başka bir söz olmadığını ifade ediyoruz.\"

\'ULUSLARARASI GÜÇLERİN PAPAĞANI GİBİ\'

Ziyarette yaptığı konuşmada CHP\'ye de yüklenen Elitaş, \" Anayasa değişikliği konusunda CHP hep direnmişti. Getirilen anayasada onların da tavsiyelerini alıp bazı düzenlemeler yaptıktan sonra \'bize böyle anlatsaydınız biz de katılırdık\' dediler. Aynı şekilde TBMM İçtüzüğü\'nü değiştirdiğimizde, o teklifi yaptığımızda \'kapıdan sokmayız, bacadan girdirmeyiz, girseler bile çay ikram etmeden kapıdan geri göndeririz\' diye ifade kullanmışlardı. İçtüzük hem komisyonda hem Meclis\'te görüşülürken, \'Bize böyle anlatmadınız, böyle anlatsaydınız biz de katkı sağlardık\' dediler. Yani CHP\'nin her şeye önce \'Olmaz\' diyerek değil, olumlu ve ılımlı yaklaşım sağlayarak düşüncelerini, fikirlerini ifade etmesi Türkiye\'ye katkı sağlamak demektir çünkü muhalefetsiz bir iktidarın olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye menfaatleri için bir muhalefet arzu ediyoruz. Taşeron bir muhalefet arzu etmiyoruz. Uluslararası güçlerin elinde oyuncak olmuş, onların papağanı gibi eylemde ve söylemde bulunan bir muhalefet, milli bir muhalefet değildir\" diye konuştu.

YER SOFRASINDA YEDİLER

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar\'ın zaman zaman gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine bu defa Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı.

Türkaslan ailesine misafir olan partililer, ev sakinleriyle sohbet etti. Sohbetin ardından Mustafa Elitaş, milletvekili İsmail Tamer ve beraberindekiler, aile ile birlikte yer sofrasına oturarak yemek yedi.

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