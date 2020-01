Ak Partili Elitaş: Kılıçdaroğlu’na 'Sneijder kadar milli ol’ diyorum

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili \"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alman dergisine \'Türkiye güvenli bir ülke değil\' ifadesini kullanıyor. Bu sezon Galatasaray’dan ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ise giderken, \'Türkiye çok güvenli bir ülkedir\' dedi. Kılıçdaroğlu’na, \'Sneijder kadar milli ol’ diyorum\" dedi.

TBMM’nin tatile girmesinin ardından memleketi Kayseri\'de ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Elitaş, \"Kılıçdaroğlu \'Bana MİT TIR\'ları ile ilgili görüntüleri bir takım insanlar getirdi. Bana gösterdiler. Ben de bunu gördüm\' dedi. \'Getirenler kim?\' dediler. \'Maskeli birileri\' dedi. Ana muhalefet lideri maskeli birileri tarafından getirilen görüntüleri ciddiye alıp bakacak. O maskeli kişilere \'Siz kimsiniz?\' diye sormayacak. Bunlar Türkiye düşmanları mıdır bakmayacak. Gözünü öyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı sarmış ki bu konu ile ilgili konu ile ilgili getirilen her lafa inanıyor. Kılıçdaoğlu’nun evinde veya Genel Merkezinde kamera var. Maskeli insanların eğer parti genel merkezi veya evine maskeli şekilde girmesine izin veriyor is, bu da olağanüstü vahim konudur. Ana muhalefet partisi Genel Başkanının böylesine saf bir davranış içinde bulunması hakikaten ilginç\" diye konuştu.

Elitaş, \"Kemal Kılıçdaroğlu, Alman dergisine \'Türkiye güvenli bir ülke değildir\' ifadesini kullanıyor. Sonra onu düzeltmeye kalkıyorlar. İnkar etmeye çalışıyorlar. İtiraz ediyorlar. Dergide yayınlamış ifadelerin tamamı CHP tarafından onaylanmış çözüm. Kabul edilmiş. Sonra çark ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu \'Ben, bunu her yerde de söyledim. Hem meclis kürsüsünden, hem Almanya’da söyledim ne var bunda?\' diyor. Vatanı şeklen sevenlerin söyleyebilecekleri budur zaten. Bu memleketi başka ülkelerin dergilerine, gazetelerine söylemek milli bir davranış şekli değildir\" dedi. Elitaş, şöyle devam etti:

\"Galatasaray’dan bu sezon ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder Türkiye’den gitti. Hollanda ile bizim kritik sorunlarımız oldu, Hollanda seçimleri münasebetiyle. Sneijder giderken ne dedi? \'Türkiye çok güvenli bir ülkedir\' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na, \'Benim kadar milli olamazsın ama Sneijder kadar milli ol\' diyorum. Hollanda vatandaşı olan bir futbolcu, Türkiye’den giderken, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne çarpa çarpa söylüyor.\"

Elitaş, \"Kılıçdaroğlu 29 gün yürüyüş yaptı. 29 günlük yürüyüşte güvenlik konusunda herhangi bir şey yaşadı mı? Yaşamadı. Niye Emniyet teşkilatı, hükümet Kemal Kılıçdaoğlu’nun korumak için elinden geleni yaptı. Milletin burnu kanamıyor. CHP’ye gönül vermiş insanların CHP Genel Başkanının tutum ve davranışlarını değerlendirmeleri gerekir. Adalet yürüyüşünün en büyük özelliği Kılıçdaroğlu2019 yılına kadar CHP Genel Başkanı olmayı garantiledi. En büyük işi o oldu. 16 Nisan’dan çıktıktan sonra sallanan koltuk, Enis Berberoğlu vasıtasıyla sağlama alınmış oldu. Genel Başkan oldu ancak lider olamadı. Lider olmak için 40 fırın ekmek yemesi gerekir. Bana göre CHP’nin son lideri Deniz Baykal’dır\" diye konuştu.

