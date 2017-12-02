Ak Partili Elitaş: Kılıçdaroğlu, çamur adam

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- EKONOMİ eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıkladığı belgelerle ilgili, \"Bundan önce elinde çamurla dolaşan Kılıçdaroğlu, \'Çamurdan adam\' modeline girmiş. Maalesef sürekli herkese çamur bulaştırma gayreti içinde. Çamur atmayı sürdürüyor. Çamur adam oluyor\" dedi.

Elitaş, Kayseri\'de katıldığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Man Adası\' ile ilgili iddialarına değindi. Elitaş, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun partisinin grup toplantısında elinde salladığı ve parti sözcüsünün açıkladığı kağıtların bir ticari şirketin ana sözleşmelerinin örnekleri olduğunu anlattı. Elitaş, şöyle dedi:

\"Ne derece doğru olduğu belli değil. Noter tasdikli ıslak imzaları var mıdır? Tam bilmiyorum ama tamamen bir itibar suikastı, çamur siyasetinden başka bir şey değildir. Bundan önce elinde çamurla dolaşan Kılıçdaroğlu, \'Çamurdan adam\' modeline girmiş. Maalesef sürekli herkese çamur bulaştırma gayreti içinde. Gösterdiği kağıt parçası Cumhurbaşkanlarımızın yakınlarının yurt dışına para transfer ettiğiyle ilgili. Halbuki açıkladıkları kağıt parçalarıyla anlıyoruz ki, yurt dışından gelen hatta yurt içinde iki bankanın birbirine döviz transferlerinin numaralarını okuyarak, büyük bir hata ve yanılgıya akıl tutulmasıyla karşı karşıya kalmış Kılıçdaroğlu\'nu gördük. Muhataplar derhal mahkemeye verdi. Savcılığa suç duyurusunda bulundular. İnternetten o belgeyi açıklayacağız diye indirdikleri kağıt parçalarını kamuoyu ile paylaşma mecburiyetinde bulundular. Bu iddialar zaten daha önce internette yayınlanmış, algı operasyonu ortaya çıkarılmış en son da geçtiğimiz Mayıs ayında güncellenmiş yayınlardır. Aslı astarı olmayan, internette FETÖ terör örgütü tarafından yayınlanmış o bilgileri bugün ABD\'de Türkiye aleyhine açılmış bir dava görüşülürken, Kılıçdaroğlu\'nun FETÖ örgütünün taşeronu olarak kullanılması ana muhalefet partisi adına üzücü bir hadisedir. CHP adına kötü bir hadise. Ülkem adına üzüntü duyuyorum. Mayıs 2017\'de internette yayınlanan belgelerin nerelere uzandığına baktığınızda tamamen FETÖ ile irtibatlıdır. Kılıçdaroğlu şuan FETÖ\'nün elemanı gibi gayret göstermekte, ana muhalefet değil, ihanetin en başında olan muhalefet partisi düşmektedir. Ben sağduyulu CHP\'lilere ihanet noktasına giden Kılıçdaroğlu\'nu havale ediyorum. Umarım yakın bir zamanda kendine gelir.\"

Mustafa Elitaş, Kayseri Tapu Kadarstro Bölge Müdürlüğü temel atma töreninde yaptığı konuşmada ise yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yüklendi. Elitaş, \"Hesap uzmanlığını unutmuş bu \'Çamur adam\' Al Baraka ile Halk Bank arasındaki döviz transferini almış eline çıkmış ortaya. Kılıçdoroğu TBMM\'den geçen kararı, ticaret hukuku ile ilgili yönetmeliği unutmuş görünüyor. Zira tek kişilik şirket olur. Kılıçdraoğlu, sanki belgede tahrifat yapılmış gibi çamur atmayı sürdürüyor. Çamur adam oluyor\" dedi.

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