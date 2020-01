AK Parti'li Davutoğlu: New York'ta sunulan belgelerin bizim açımızdan hükmü yoktur (3)

\'ALLAH GÖNÜLLERİ ENGELLİ OLANLARDAN MUHAFAZA EYLESİN\'

Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Konya Hemşeri Buluşması, 26. Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde devam etti. Konyalıları selamlayarak salona giren Ahmet Davutoğlu’na, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican eşlik etti. İzmir Yörükler Derneği Başkanı Mehmet Gülcan, Davutoğlu ve beraberindekilere yörüklere özgü yağlık takdim etti. Davutoğlu, \"Bugün Dünya Engelliler Günü bu vesile ile tüm engelli kardeşlerime selamlarımızı iletiyorum. Allah onlara kolaylıklar ihsan etsin. Allah engelsiz gibi görünen ama gönülleri engelli olanlardan muhafaza eylesin. Bir üniversitede ders verirken bir de hemşerilerim arasında sohbet ederken kendimi çok rahat hissederim. Gönülden gönüle akan güzel muhabbetler vardır. Şebi Arus bir milletin tarihle buluşması anlamına da gelir. Doğduğumuz andan itibaren hep bir vuslata yürürüz. Hedefimizi bilirsek ayaklarımız yere sağlam basar. Bizim Horasan’dan Anadolu’ya gelişimiz sadece açlık, kıtlık ya da Moğol baskısı dolayısıyla değildir. Bir ruhu inancı mekandan diğer mekana iradeli olarak taşıma bilincidir\" dedi.

\'HEP BİRLİKTE YÜRÜYEN MEVLANA OLALIM\'

Büyük milletlerin büyük olma niteliklerini zor şartlarda ateş ve imtihanlardan geçerek kazandığını belirten Davutoğlu, \"Bu millet ateşle imtihanın her türlüsünden geçti. Bu millet Haçlı sürülerini de, Moğol sürülerini de çeteleri de darbecileri de bürokratik oligarşiyi de gördü. Nice saldırılar karşısında asırlarca fedayı can eden nesillerin torunlarıyız. Bu kritik dönemde Konyalılar, omuz omuza vereceğiz. Kim inancımıza, ahlakımıza ve devletimize saldırıda bulunursa bu devletin onurlu vatandaşı olacağız. Riyakarlığın, yalanın karşısında mertçe kendi ahlakımızı savunacağız. Biz tüm mücadeleyi 28 Şubat’ta konuştuğumuz üniversite kürsülerinin kendi iktidarımızda bize kapanması için yapmadık. Bütün bunlar yaşadığımız her şey bize yeni sınamalarla karşı karşıya kalacağımızın işaretidir. Bu sınamalarda hepimize düşen görev bu sınavların neresinde olursak olalım hep beraber omuz omuza olmaktır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte yürüyen Mevlana olalım\" dedi.



