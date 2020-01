AK Partili Dağ'dan sınav tüyoları

İZMİR, (DHA)- AK Parti\'nin Ar-Ge\'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 37 yaşındaki Hamza Dağ, sosyal medyada paylaştığı videolarla üniversite öğrencilerine önerilerde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni bitiren Dağ, vizeleri yaklaşan öğrencilere verdiği tüyolarda \"Çok iyi not tutan kişilerle arkadaş olun, fotokopici abilerle iyi notları alın\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, referandum öncesi başlattığı sosyal medyada klip şeklindeki video paylaşımını sürdürüyor. \'Hey üniversiteli\' ve \'Kampuse hoşgeldin\' etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni bitiren Dağ, vizeleri yaklaşan üniversite öğrencilerine önerilerde bulundu. Çizgi film karakterleri ve emojilerle desteklenen klipte Dağ, kendi üniversite yıllarından da örnekler vererek şunları şöyledi:

\"Hukuk Fakültesi zordur ama hayatının en renkli, en güzel dönemini yaşayacaksın. Bu dönemde üniversiteli olduğu sürece tadını çıkarmaya bak. Derslerine mutlaka çalış. Sosyal aktivitelere, siyasi partilere ve kulüplere gitmeyi unutma. Bunlar senin hayatının ileriki yıllarında önemli fırsatlara dönüşecek. Avukat olacaksın, hakim, savcı, kaymakam ya da müfettiş olabilirsin ama bunun yanında üniversiteden en büyük kazanımın bu ülkeye bu millete faydalı olmaktır. Üniversite okurken ne olmak istediğini bil. Bu branşlardan birini tercih ederek eğitimine devam et. Üniversite okunken bile piyasada bulunmak avukatların yanında çalışmak çok faydalı. \'Sınava bir ay kala dersime çalışayım\' dersen sınavlarda başarılı olman mümkün olmaz. Hakimlik sınavına 3 ay kala çalışabilirsin. Ben 2002 yılında hakim ve savcılar sınavına 3 ay çalıştım, sınavı kazandım ama mülakatta elediler. Benden sana sınavı geçmek için çok önemli bir tüyo. İyi not alan arkadaşı bul. İlk günden onunla tanış. 4 yıl boyunca onunla arkadaş ol. Notunu al, okulu bitir. Böyle bir arkadaş bulamadıysan yine sınavı geçmek çözümsüz değil. Bir tüyo daha verebilirim sana. Fotokopici abiler var ya onlardan notları al. Önceki yılın notları da olur. İyi notları al, onlarla çalış ya da bir kitaptan çalış. Sınav öncesi sana birçok not gelecek. Hepsiyle çalışıp kafanı karıştırma. Garanti veriyorum sınavdan geçersin.\"



FOTOĞRAFLI