AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu 15 Temmuz\'daki tutumu nedeniyle eleştirdi.

Manisa\'da AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ikinci olağan kongresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı. Kongrede İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Başkanı Berk Mersinli birer konuşma yaptı.

Ardından partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MİT TIR\'ları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdi. Dağ, \"MİT TIR\'ları ile o gün bir şeyler elde etmek isteyenler bugün adalet karşısında hesap veriyor. O görüntüleri birilerine servis edenlerse bir takım komplolar olduğunu iddia ederek öc almaya çalışıyor. Bir de diyorlar ki \'Tehditlerinizden korkmayız\'. Ne tehdit eden var, ne şantaj yapan var. Korkmak ve korkmamak tabiri size yakışmaz. Korkmamak tabiri AK Parti\'ye yakışır. 15 Temmuz gecesi bunu ortaya koyduk. Tehdide şantaja gelmeyiz, diyen partinin genel başkanı ne yaptı o gece? Her şey ortada. O güne kadar \'darbe olursa tankın üstüne ben çıkarım\' diyen bir genel başkanın, tankın yolu açmasıyla kaçması, korkmak değil de nedir? Şu darbeden sonra bana da bir başbakanlık gelir mi düşüncesi midir acaba? Darbeciler beni bir yerlere getirir mi düşüncesi midir? CHP Genel Başkanı\'nın gururla anlatabileceği bir 15 Temmuz\'u yok\" diye konuştu.

PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI

Konuşmasında partililere de uyarılarda bulunan Dağ, sosyal medyadan birbirlerinin aleyhine paylaşımlar yapmamalarını istedi. Dağ, \"Bir kere biz birbirimize anlayış göstermeliyiz. Sosyal medya çıkalı bir hastalık oluştu. Açıkçası yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz sözü sosyal medyadan söyler hale geldik. Sosyal medyadan paylaşmak bizim birliğimize beraberliğimize zarar verir. Dedikodu gıybet dinimizle yasaklanmıştır. Birliğimizi, beraberliğimizi zedeleyecek eylemlerden kaçınmamız gerekiyor\" dedi.

HEDEF YEREL YÖNETİMİ KAZANMAK

Tek liste ile gidilen seçimde 2013 yılından bu yana Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Tonguç yeniden seçildi. Tonguç, 2019 yerel seçimlerinden Manisa\'da AK Parti\'yi lider yapmak için çalışacaklarını söyledi. Ahmet Tonguç\'un listesinde, Mustafa Ali Çimbil, Veysel Neze, Volkan Karabulut, Ayfer Alkan, Ayfer Ökem, Mesude Şen, Saadet Baba, Meryem Ovalıoğlu, Halil Yurtseven, Ali Erken, Tolga Akbaşak, Cesim Çiçek, Ahmet Nalbant, Mustafa Kök, Can Tezer, Mete Han Korkusuz, Mustafa Perkmen, Hamza Erese, Adil Yasin, Mustafa Pilav, Hilmi Sercan Hüncan, Menderes Argün, Mehmet Ali Çimen, İsmail Aksoy yer aldı.



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