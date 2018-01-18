T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK Partili Dağ, seçmen için YouTube'da kanal açtı (2)

YOUTUBER'LARLA SİYASETÇİLER BULUŞACAK AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, YouTube'da açtığı 'Gayri Resmi Hesap' adlı kanalda bakanlar da dahil siyasetçilerin gündelik hayatlarına dair videoların olacağını belirterek, projeye

18 Ocak 2018 18:10

YOUTUBER\'LARLA SİYASETÇİLER BULUŞACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, YouTube\'da açtığı \'Gayri Resmi Hesap\' adlı kanalda bakanlar da dahil siyasetçilerin gündelik hayatlarına dair videoların olacağını belirterek, projeye Ar- Ge\'den sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine geldiğinden bu yana yaklaşık 6 aydır çalıştığını söyledi. Dağ, şöyle devam etti:
\"Gençler bazı Youtuber\'ları sıkı takip ediyor. Onlarla siyasetçileri buluşturacağız. Ayrıca siyasetçilerin kendi aralarında yaptıkları halı saha maçları gibi siyaset dışında gündelik hayatlarından çekimler de olacak. Bunu bir inovasyon projesi olarak hazırladık, altı aydır geliştiriyoruz. Bakanlarımız da zaman buldukça videolarıyla kanalımızda olacak. Gençlere ulaşmayı, onların bizi daha iyi tanımalarını hedefliyoruz.\"

İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YOUTUBER SİYASETÇİLER BULUŞACAK AK Parti Genel Başkan YardımcısıMilletvekili Hamza Dağ YouTubeResmi HesapAr GeDağYoutuberOnlarlaAyrıcaBunuBakanlarımızGençlereDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24