AK Partili Dağ, seçmen için YouTube'da kanal açtı (2)

YOUTUBER\'LARLA SİYASETÇİLER BULUŞACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, YouTube\'da açtığı \'Gayri Resmi Hesap\' adlı kanalda bakanlar da dahil siyasetçilerin gündelik hayatlarına dair videoların olacağını belirterek, projeye Ar- Ge\'den sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine geldiğinden bu yana yaklaşık 6 aydır çalıştığını söyledi. Dağ, şöyle devam etti:

\"Gençler bazı Youtuber\'ları sıkı takip ediyor. Onlarla siyasetçileri buluşturacağız. Ayrıca siyasetçilerin kendi aralarında yaptıkları halı saha maçları gibi siyaset dışında gündelik hayatlarından çekimler de olacak. Bunu bir inovasyon projesi olarak hazırladık, altı aydır geliştiriyoruz. Bakanlarımız da zaman buldukça videolarıyla kanalımızda olacak. Gençlere ulaşmayı, onların bizi daha iyi tanımalarını hedefliyoruz.\"

İZMİR, (DHA)