T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Partili Dağ, seçmen için YouTube'da kanal açtı

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, seçmene YouTube'da açtığı 'Gayri Resmi Hesap' adlı kanaldan seslenecek

18 Ocak 2018 15:42

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, seçmene YouTube\'da açtığı \'Gayri Resmi Hesap\' adlı kanaldan seslenecek.
YouTube kanalında açtığı \'Gayri Resmi Hesap\' adlı kanalda ilk videosunu yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ilk videosunu Kordon\'da çekti. Bir gençle söyleşerek çekime başlayan Dağ\'ın çekimler sırasındaki rahat ve esprili tavrı dikkat çekti. Dağ, Kordon\'da yürüyerek çektiği ilk videosunda şunları söyledi:
\"Selam ben Hamza Dağ. Beni bilenler bilir. Tanımayanlar açısından ben İzmir milletvekiliyim. Mesele memleket olunca gerisi teferruattır. Aynı bayrağa sevdalıyız. Aynı şeye ağlıyor, aynı şeye gülüyoruz. Şimdi size küçük bir müjde verelim. Bir kanal kurduk. İsmine de Gayri Resmi dedik. Birtakım videolar çektik. Bu konuştuklarımızın hepsi gayri resmi. Aramızda kalırsa sevinirim.\"

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AK Parti Genel Başkan YardımcısıMilletvekili Hamza DağYouTubeResmi HesapAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza DağKordonBirDağDağ KordonHamza Dağ BeniTanımayanlarMeseleAynıGayri ResmiBirtakımBuAramızda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24