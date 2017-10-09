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Politika

AK Partili Dağ: Oğlum Bass git

İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yaşanan vize krizi sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Oğlum Bass git' dedi

09 Ekim 2017 14:20

İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yaşanan vize krizi sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, \'Oğlum Bass git\' dedi.
AK Parti\'nin Ar-Ge\'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türkiye ve ABD’nin vize başvurularını karşılıklı askıya alması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki hesabından açıklamalarda bulundu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’e göndermede bulunan AK Partili Dağ, \'ABD Büyükelçiliği ABD’de yeterince FETÖ\'cü var yenilerine gerek yok demek istemiş. Yıllarca güvenli bölge dedik. Oralı olmadılar. Kendimiz harekete geçince operasyon yapıyorlar. Oğlum ‘Bass’ git\' dedi.

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