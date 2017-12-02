AK Partili Dağ: Einsten'ın sözü Kılıçdaroğlu'na uyuyor

İZMİR, (DHA)- AK Parti\'nin İzmir\'de 2019 Yerel Seçimleri\'ne yönelik İstişare Toplantısı\'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun iddialarının iftira olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu\'nun pek çok iftiralarda bulundunu öne süren Dağ, Nobel Ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein\'ın \"Ahmaklık aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp bundan fayda ummaktır\" sözünün Kılıçdaroğlu\'nu uyduğunu söyledi.

2019 Yerel seçimleri için hazırlıklara başlayan AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetmler Başkan Yardımcısı Salih Koca, AK Parti İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Bülent Delican, İl Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, AK Partili 7 ilçe belediye başkanı, 30 ilçe başkanları, meclis üyeleriyle birlikte Kaya Termal Otel\'de bir araya geldi. Toplantıda, seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İstişare Toplantısı\'nın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önce gündemle ilgili konulara değindi. Türkiye\'ye karşı bugüne kadar terör örgütlerini kullananların artık taşeron kullanmaktan vazgeçtiğini, bizzat kendilerinin operasyon yaptığını söyledi. ABD\'de devam eden davanın temelinin \'ABD İran\'a karşı ambargo uygulamış. Türkiye buna uymamış\' olduğunu belirten Dağ, \"ABD PKK, PYD\'ye silah verirken benim nasıl karşı durma iradem var, ambargoya da karşı durma iradem vardır. 80 milyonun hakkı hukuku var. Mahkemeye bakıyorsunuz. İşi mümkün olduğunca Recep Tayyip Erdoğan\'a getirmeye çalışıyorlar. Millet bunlara inanmadı. Erdoğan\'ın arkasında durmaya devam edeceğiz\" dedi.

BANKADAN HAVALE YAPMAYAN VAR MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun iddialarıyla ilgili de konuşan Dağ, \"Söz konusu olan bankalar arasındaki havaleler. Aramızda işadamları da var. Aramızda banka üzerinden havale yapmayan var mı? Bu Kılıçdaroğlu\'nun ilk iftirası değil. Genel Başkan olduktan sonra Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik havuzlu villa muhabbeti başlatmıştı. Kendisinin Burhaniye\'de villası çıktı. 15 Temmuz\'un kontrollü darbe olduğunu söyledi. Külliye\'nin klozetlerinin altın olduğunu öne sürdü, ispatlayamadı. ByLock kullanan bakan ve milletvekillerini açıklayacağını söyledi. Açıklayamadı. Daha önce Erdoğan\'ın İsviçre\'de 8 ayrı hesabı olduğunu söylemişti. Söyle geç. Yalanla siyaset yapmaya devam et. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın üniversite diploması olmadığını söyledi. Diploma ve üniversiteli arkadaşlarıyla aksi ispatlandı\" dedi.

\"EİNSTEN\'IN SÖZU KILIÇDAROĞLU\'NA UYUYOR\"

AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerini tartışma yaratacak bir örnekle sürdürdü. Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein\'ın bir sözüne dikkat çeken Dağ, \"Albert Einstein\'ın bir sözü var. Kılıçdaroğlu\'na uyuyor. Biraz hakaret var ama tam değil. Söz şu \'Ahmaklık aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp bundan fayda ummaktır.\' Veciz bir söz. Denedikçe başarılı olmuyor. Bu belli olmasına karşın devam ediyor\" diye konuştu.

\"CHP\'Lİ BAŞKANLARDA \'BİZ NE YAPARSAK OY VERİYORLAR\' ŞIMARIKLIĞI VAR\"

İzmir\'deki seçim süreciyle ilgili de açıklamalar yapan Hamza Dağ, 2019 Mart ayı yerel seçimi ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı ile TBMM seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Dağ, \"Kasım\'da yapılacak seçimin göstergesi Mart\'ta ortaya çıkacak. Yapılacak bu seçim öncesi CHP\'li belediyeleri takip ediyoruz. İzmir\'de CHP\'li belediye başkanları ve yöneticilerinde, \'Biz ne yaparsak yapalım bu insanlar bize oy veriyor\' şımarıklığı var. Hem bunlardan hem de sahadaki durumdan anlıyoruz. Dikey yapılanmayla ilgili bizi eleştirinler bu kentte dikey yapılanmanın önünü açtılar. Şehirciliğin ne olduğunu inşallah bizim İzmir\'de herkese gösterme imkanımız olacak\" dedi.

Dağ, Burhan Özfatura döneminde yapılmış EVKA\'lardan sonra bu kentte Anadolu\'dan gelenlerin barınacağı, konut sahibi olacağı projeler yapılmadığını söyledi. Kentsel dönüşüm anlayışlarında insanları mağdur etmeme olduğunu belirten Dağ, \"İzmir\'de herkes yaşam tarzına uygun şekilde yaşama noktasındadır. Yaşam tarzı bizim güvencemiz altındadır. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik\" diye konuştu.

\"2002\'DEN BU YANA İZMİR\'DE İKTİDAR OLAMADIK\"

İzmir\'deki AK Partili belediye başkanlarının yönettiği ilçe belediyeleri olduğunu, hizmet ve yatırımlarla bu ilçelerin öne çıktığını savunan Dağ, AK Parti\'nin iktidarı yerel yönetimler sayesinde kazandığını, bu nedenle belediye hizmetlerinin önemli olduğunu söyledi. CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu eleştiren Dağ, O\'nun İzmir\'e Hükümet\'in yardım yapmadığına yönelik sözlerini gündeme getirdi. Dağ, \"Hem Merkezi Hükümet\'in yaptığı yatırımlar, hem de İller Bankası\'nın verdiği pay var. Büyükşehir Belediyesi\'nin bütçesi 5 milyar 400 milyon TL\'dir. Bu nerden geliyor? Her ay İller Bankası belediyelere nüfusuna göre, sanayi tesislerinin ödediği vergiye göre ve bir takım hesaplamalarla para veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı pay itibariyle Türkiye\'de ikinci sıradadır. Kişi başına yıllık 664 TL pay alıyor. Büyükşehirler\'in ortalaması 465 TL\'dir. Bu kadar desteği, kaynakları uygun şekilde kullanmamak İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin beceriksizliğinden başka bir şey değildir. 2002 yılından bu yana İzmir\'de iktidar olamadık. Ama iktidar olacak irade hepimizde var. Herkes buna inanmak durumunda. İnandığımız zaman sonuç almamak işten değil\" dedi.

AK PARTİLİ KOCA: BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HUKUKUNU KORUYORUZ

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetmler Başkan Yardımcısı Salih Koca da yaptığı konuşmada, belediyelerde Ak yürüyüşün 2019 yılında da devam edeceğini söyledi. 2019 yerel seçimlerine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında AK Partili belediyeleri mercek altına aldıklarını belirten Koca, \"Belediyelerin seçim vaadlerini yerine getirip getirmedikleri, halk memnuniyeti, yatırım, borç ve personel harcamaları açısından inceliyoruz. Türkiye ortamalarını alıyoruz. Performans olarak en düşük belediyemiz Kemal Kılıçdaroğlu\'nun örnek gösterdiği en iyi CHP\'li belediyeden daha iyi durumdadır. Mali pefromans, yatarımlar olarak en düşük performanslı belediyemiz CHP\'li belediyelerden daha verimlidir. Belediye başkanlarımızın, belediyelerin hukukunu korumaya çalışıyoruz. Vatandaşın, partimizin hukukunu korumaya çalışıyoruz. Bu çerçevede değerlendirme yapıyoruz. Belediyelerimiz performanslarını arttırdığı sürece iktidarımız devam edecek\" dedi.

DELİCAN: YAPMAMIZ GEREKEN İZMİR\'E AİT ÖNYARGILARI YIKMAK

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise yaptığı konuşmada 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 artı 1 oyun hedeflendiği belirterek, \"İnşallah yerel yönetimlerde yüzde 50\'nin üzerine çıkacağız. Yarışımız rakiplerimizle değil kendimizledir. Dedikodu, iç çekişmelere izin vermeden 15 senedir olduğu gibi çözüm üreteceğiz. İzmir ölçeğinde AK Partili 7 belediye hizmetlerdeki farklılığını ortaya koyuyor. Hedefimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçede hizmet etme gücünü yakalamaktır. Tek yapmamız gereken İzmir\'e ait önyargıları yıkmak, gönül kapılarını açmak, kendimizi daha fazla anlatabilmektir\" diye konuştu.

TÜP GEÇİT BAHANE EDİLİYOR

Delican, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin en borçlu ikinci belediye olmasından kurtulup, kredi notuyla övünecek noktaya gelmesinin nedeninin AK Parti Hükümeti olduğunu söyledi. Geçmişte AK Parti Hükümeti\'nin Büyükşehir Belediyesi\'nin borcunun bir kısmını sildiğini, bir kısmını da taksite bağladığını belirten Dağ, \"Büyükşehir Yasasıyla birlikte de artan gelirle bugün kişi başı en yüksek gelire sahip oldu. Burada İzmir\'in vergisini yüksek oranda ödediği söylenebilir. Birileri

bizim yaptıklarımızla kendi icraatlarını ortaya koyup övünmeye çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hükümet\'e hangi konuda geldi de geri çevrildi ? Körfez projesi ÇED raporunun 2.5 yıl gecikmesi nedeniyle başlamadı. Kendi rapor eksikleri nedeniyle ÇED gecikti. ÇED verildi. Bir sene geçti icraat yok. Şimdi de tüp geçit bahane ediliyor. Kimse bahanelerin arkasına saklanmasın. Tramvaya karşı değiliz ama Karşıyaka ve Konak\'ta bereriksizce ve plansızca yapılan inşaat nedeniyle millet inim inim inliyor\" dedi.

\"İZMİRLİ KARA PROPAGANDAYLA KANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR\"

Delican, İzmir\'de ısrarla \"Ak Parti Hükümeti İzmir\'e üvey evlat muamelesi yapıyor. Oy vermediği için cezalandırıyor\" anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığını ve pompalandığını belirterek, \"Bu saha araştırmasında da yüzde 69 olarak karşımıza çıktı. Bu durum İzmir\'in nasıl kara propaganda ile kandırılmaya çalışıldığının örneğidir. Aynı duvarı aşamadığımızı görüyoruz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Halbuki İzmir\'de yerel yönetimlerden şikayetler arttı. Memnuniyetsizlik var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve hizmetleri ile kendi tabanı arasında mesafe açılmış durumda. Bu kentte ideolojik belediyecilik anlayışı var. Hizmet odaklı değil\" diye konuştu.

\"İZMİR\'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN HÖŞGÖRÜ DİLİ KULLANILMALI\"

Ak Parti İl Başkanı Delican, İzmir\'de başarılı olmak için hoşgörü dili kullanılması gerektiğini söyledi. Delican, \"Halka anlatırken kucaklayıcı olmalı, birleştirici dil kullanmalıyız. İktidar ve yerel idare gücünü birleştiren kalkınma modelini anlatmalıyız. Sorunlara hakim olmalı, uygun hizmet ağı getirmeliyiz. Büyükşehir\'in sorumlu olduğu konularda ilçe belediye başkanları eleştiriliyor. Hangi işten kimin sorumlu olduğunu halka anlatmalayız. Yeni projelerimizi İzmirlinin dilini kullanarak etkin anlatmalıyız\" dedi.

Konuşmaların ardından istişare toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

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