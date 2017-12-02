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Politika

AK Partili Dağ: Einstein'ın sözü Kılıçdaroğlu'na uyuyor (3)

İL BAŞKANI GÜVEN DE TEPKİ GÖSTERDİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine yaptığı yazılı açıklamayla te

02 Aralık 2017 22:34

İL BAŞKANI GÜVEN DE TEPKİ GÖSTERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik sözlerine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Aynı seviyede cevap vermenin İzmir ahlakına yakışmayacağını belirten Güven, \"Bu bayağılıktaki konuşmalara, aynı seviyede cevap vermek, en az onun kadar ardan ve edepten yoksun olmayı gerektirir. Onun için o seviyeden cevabı vermemiz, bizim İzmir ahlakımıza ve İzmirli duruşumuza yakışmaz\" ifadelerini kullandı.
Ak Parti\'nin ne zaman suçüstü yakalansa gürültüyle, kaosla, tehdit ve baskıyla suçunu bastırmaya çalıştığını dile getiren Güven, şunları kaydetti:
\"Bu siyasetin hilkat garibesi şahıs bilsin ki; ne ağza alınmayacak sözlerle ettiği küfürleri, ne tehditleri, ne de iftiraları, iktidarlarının içine düştüğü rezil durumu unutturmaya yetmez. Kaldı ki bu deli saçması sözleriyle gündemi de değiştiremez, İzmirliyi de kandıramazlar. Tüm İzmirliler ve Türkiye bilmektedir ki; bunlar ne zaman suçüstü yakalansa, saldırmaya, yeni bir kaos yaratmaya, suçlarını bastırmak için millete, İzmir\'e ve CHP\'ye tehditler savurmaya başlarlar. Ama milletimizin karnı bu türden kıvırmalara tok. Girdiğiniz bataklıkta, kendi adaletsizliğiniz ve yolsuzluklarınızda, kendi hakaretlerinizle boğulacaksınız.\"
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