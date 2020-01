AK Partili Dağ: Diğer partilere 2.5 kat fark atmış durumdayız

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2019 seçimleri öncesinde, güncel verilere göre diğer partilere oranla daha önde olduklarını belirtip, \"Şu anki sonuçlara göre, en yakın siyasi partiye 2.5 kat fark atmış durumundayız\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Denizli\'nin Çivril ilçesinde, partisinin ilçe kongresine katıldı. Çivril Kültür Merkezi\'ndeki kongereyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karaman, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İlçe Belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 16 yıldır hayatta olan bir siyasi parti olduklarını ve 15 yılını iktidarda geçirdiklerini belirtti. Dağ, \"İktidar olmanın yanı sıra Türkiye\'de belediyelerin yüzde 70\'ine sahibiz. Şimdi çıkıp AK Parti\'nin 15 yıllık iktidar döneminde bazı noktalarla alakalı eleştiriler yapıyorlar. Biz içimizde yanlışa bulaşan, yolsuzluk yapan olursa onları her zaman kenara koymayı bilmişizdir. Eğer bu 15 yıllık organizasyonda biz bugüne kadar mümkün olduğunca olumsuzluğa bulaşmadan geldiysek bu Ak Parti\'nin aklığı sayesindedir\" dedi.

\'ALMANYA, 3\'ÜNCÜ HAVALİMANI\'NIN KENDİSİNİ ETKİLEYECEĞİNİ BİLİYOR\'

Türkiye\'nin büyümesini istemeyen kimselerin bulunduğunu belirten Dağ, \"Tabii ki Türkiye\'nin büyümesini istemeyecekler. Çünkü bu ülke büyürse onlar geriye doğru gideceklerini çok iyi biliyorlar. Üçüncü havalimanı yapıldığında bunun kendilerini olumsuz etkileyeceğini Almanya çok iyi biliyor. Onun için her konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti üzerine kuruyor. Bizimkiler de onlarla aynı senfoninin borazanı gibi bir söz içindeler. Açıkçası sesleri çok farklı çıktığı için bu millet bunlara inanmadı, bundan sonra da inanmaz\" diye konuştu.

İHA, SİHA AÇIKLAMASI

Dağ, terörle tarihin en aktif mücadelesini yürüttüklerine değinip, \"İsrail\'le bir sorun yaşadığımız da İHA\'lar konusu gündeme geldi. \'Her şerden bir hayır doğar\' derler. Kendi İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları\'mızı (SİHA) yaptık. Kendi SİHA\'larımız nedeniyle teröristler, \'Tavşan gibi bizi açık, açık avlıyorlar\' derken birileri de çıkıp SİHA\'larla ilgili olarak \'Acaba terör operasyonlarına engel olabilir miyiz?\' diye uğraşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğru olmayan bir takım iddialar ortaya atmaya çalıştı. Bu 2019\'un bir provasıdır. Biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ak Parti, girdiği 12 seçimi kazandı. 13. seçimi de kazanır\" diye konuştu.

\'BAYATLAMIŞ OPERASYONLARDAN VAZGEÇİN\'

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinde yaşanan olayları da değerlendiren Dağ, \"O cenazenin oraya gömülmesi ve o insanları oraya getiren zihniyet aynı zihniyet. Oraya getirerek eylem yapacak kişileri haberdar eden olayı eyleme dönüştüren kim? Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun bir kişinin isteği üzerine çekilip, daha sonra fotoğrafının servis edilmesi olayı var. İşte, bunlar, ölümler üzerinden ne yazık ki bir takım operasyonlar yapma dönemini yeniden başlattılar. 1 yıl boyunca fişe takılı olarak bekletilen Berkin Elvan\'ın genel seçimler öncesi fişini çektiler. Daha sonra 6-7 Eylül olayları. Bunları biz çok gördük. Artık bu bayatlamış operasyonları yapmaktan vazgeçin\" diye konuştu.

AZİZ KOCAOĞLU\'NA GÖNDERME

Ak Parti döneminde belediyecilik imkanlarının geliştiğine vurgu yapan, Genel Başkan Yardımcısı Dağ, \"1990\'lı yıllarda milletvekili olsak, bir bakana gitsek yol istesek yatırım istesek gerçekleşmesi çok zordu. Böyle bir durumda vekil olsak ne olur, bakan olsak ne olur belediye başkanı olsak ne olur? İşte AK Parti bunu sağladı. Bize bu imkanı verdi. İşte Denizli Büyükşehir Belediyesi, anlatılanları duyunca çok hoşumuza gidiyor. Ben de İzmir\'de yaşıyorum. Geziyoruz, görüyoruz. Hala köy yollarımızda sorun var. Çözülmesi gerekiyor. İnşallah 2019\'da Ak Partili bir belediye orada olacak ki bu sayede arazi yolları da köy yollarını da İzmir\'de çözmüş olacağız\" diye konuştu.

\'EN YAKIN SİYASİ PARTİ BİZİM 2.5 KAT GERİMİZDE\'

Dağ, konuşmasında teşkilat üyelerinin, sosyal medya hesaplarından yardım faaliyetleriyle ilgili paylaşım yapmaması gerektiğini de kaydetti.

Genel Merkez\'deki anket biriminin başında olduğunu ifade eden Dağ, \"Bugün yapılan kamuoyu yoklamalarını söyleyecek değilim. Ama şunu söyleyeyim. Biz yine en yakın siyasi partiye 2.5 kat fark atmış bir siyasi partiyiz, şu anki sonuçlarla. Özeleştiri yapıyoruz, hala \'daha iyi olmalıyız\' diyoruz. Belki eleştirinin en fazlasını kendimize yapıyoruz. \'Şu konuda eksik kaldık\' diyoruz. \'Ama buna rağmen tabanında kayma var\' diyoruz. Sonuçta bakıyoruz ki en yakın siyasi parti bizim 2.5 kat gerimizde. İşte bizi diri yapan, bizi 2023\'e 2035\'e 2053\'e kadar götürecek bu anlayış ve bu düsturdur\" dedi.

Konuşmaların ardından devam eden kongerede AK Parti Çivril İlçe Başkanlığı\'na tekrar aday olmayan mevcut başkan Mehmet Celep\'in yerine adaylığını açıklayan tek isim olan Mehmet Kale seçildi. Toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından kongre sona erdi.



FOTOĞRAFLI