AK Partili Çelik: Fiyat düşüklüğünün sebebi Suriye zeytinyağı değil

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Organik Zeytinyağı Fabrikası açılış töreninde Suriye zeytinyağının fiyatları düşürdüğü iddialarına cevap veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, “Suriye’den 50 bin ton zeytinyağı geldiği iddia ediliyor. Bunların hepsi spekülasyon. Bunların aslı yoktur. Hiçbir gerçekliği yoktur. Fiyatların düşüklüğünün sebebi Suriye yağı değildir\" dedi.

Burhaniye’nin kırsal Kurtuk Mahallesi\'ndeki Organik Zeytinyağı Fabrikası\'nın açılışına katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Suriye zeytinyağı konusundaki eleştirilere cevap verdi. Suriye zeytinyağlarının Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından alınarak ihraç edildiğini söyleyen Milletvekili Adil Çelik, bu alımların piyasayı etkilemediğini belirtti.

Zeytinyağına özellik katacak tesislere ihtiyaç olduğunu ifade eden Adil Çelik, “Suriye’den 50 bin ton zeytinyağı geldiği iddia ediliyor. Bunların hepsi spekülasyon. Bunların aslı yoktur. Hiçbir gerçekliği yoktur. İşin aslı şu şekildedir: Özellikle Suriye Afrin bölgesinde üretilen zeytinyağı geçtiğimiz yıllarda Lazkiye Limanı\'ndan ihraç ediliyor ve parası da terör örgütlerine gidiyordu. Bunun için Tarım Bakanlığı ile görüşüldü. Şu anda Suriye zeytinyağını Tarım Kredi Kooperatifleri alıyor ve işledikte sonra ihraç ediyor. Bu yağ iç piyasaya verilmiyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Suriye’den gelen yağ miktarı 480 tondur. Yağ fiyatlarının düşüklüğünün sebebi Suriye yağı değildir. Bunda başka sebepler vardır. Dünyanın en güzel zeytinyağı bu bölgede üretilmektedir. Aslında biz bir hazinenin üstünde oturmaktayız. Yarışmalara katılan yağlarımız hep derece alıyor. Zeytinyağımızı özellikli hale getirmek lazım. Bunun için de böyle tesislerin sayısını artırmamız lazım\" dedi.

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