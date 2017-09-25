AK Partili Çanak: CHP'nin fındık mitingi fiyasko

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Giresun\'da katıldığı fındık mitinginin \'fiyasko\' olduğunu iddia ederek, \"Bu CHP\'nin fındık ya da üretici diye bir derdi yok. Sadece ortamdan siyasi rant çıkarma gayreti var. Çok şükür milletimiz CHP\'ye fırsat vermedi\" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, dün AK Parti Kabadüz İlçe Teşkilatı kongresine katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun\'u eleştirerek, CHP tarafından Ordu\'dan Giresun\'a düzenlenen fındık yürüyüşü ve Giresun\'da ki fındık mitinginin fiyaskoyla sonuçlandığını söyledi.

Fındık yürüyüşü ve mitingine HDP\'lilerin de katılıp katılmadığı sorusunu yönelten Oktay Çanak, \"Ordu Milletvekili Seyit Torun\'un Ordu’dan güya fındık için Giresun\'a yürürken ve fiyaskoyla sonuçlanan yürüyüş, mitinge kim katıldı biliyor musunuz? HDP\'liler de katıldı. Gelsinler o HDP\'liler Kabadüz\'de, o yürüyüşü Gölköy\'de yapsınlar. Gitsinler Mesudiye\'de yapsınlar ama hiçbiri buraya gelemezler. Çünkü Ordu insanı vatan hainlerine asla müsaade etmez. Fındık gibi meseleyi vatanına milletine değişmez. Fındık bizim de namusumuzdur. Bende fındık üreticisiyim. Benim ailemin de fındık bahçeleri var, fındıktaki mağduriyet sadece bu bölgenin insanına ait değil ki. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile de görüştük. Kendileri \'Toprak Mahsulleri Ofisi\'ni (TMO), bir kez daha uyardım\' diyor. Merak etmeyin TMO fındığın tamamını alacak. Biz üreticinin yüzü nasıl gülecek onun derdindeyiz, onun peşindeyiz\" dedi.

GELSİN O MİTİNGİ ORDU MEYDANINDA YAPSIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun\'un mitingi Ordu\'da yaptıramadığını da savunan Oktay Çanak şöyle devam etti:

\"Şimdi buradan nasıl AK Parti’yi düşürebiliriz diye uğraşıyorlar. CHP’ye buradan zaten ekmek çıkmayacak, üreticilerimiz buna fırsat vermeyeceğini zaten gösterdi. Şimdi ben soruyorum; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili, peki Giresun’un CHP milletvekilinin bir görevi var mı? yok. CHP Ordu Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yürüyüşü Ordu’dan başlatarak Genel Başkanı’na Giresun\'da nasıl miting yaptırır. Oysa Ordu’nun fındık üretimi Giresun\'daki fındığın iki katı. Eğer fındıkla ilgili bir söz söylenecek ve bunu da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu milletvekili sıfatıyla yapıyorsa gelsin o mitingi Ordu meydanında yapsın. Barzani\'nin referandum kararı üzerine Cumartesi günü referandumda tezkere oylandı. Devletin bekası için bu tezkereye hep birlikte destek verdik. Maalesef bu tezkereye HDP ve CHP milletvekillerinin bir kısmı destek vermedi. Bu CHP\'nin fındık ya da üretici diye bir derdi yok. Sadece ortamdan siyasi rant çıkarma gayreti var. Çok şükür milletimiz CHP\'ye fırsat vermedi.\"



FOTOĞRAFLI