-Ak Parti'li Can: Tepkimiz baroya değil TBMM (A.A) - 07.09.2011 - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can, adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Eskişehir Barosuna yönelik bir tepkisi olmadığını belirterek, ''Terörle arasına mesafe koymayan kesimlerle partimizin aynı kefeye konulmasına gösterdiğimiz bir tepkidir'' dedi. Can, dün Eskişehir'de düzenlenen adli yıl açılış törenini terk etmesine ilişkin basında yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Adli yıl açılış töreninde gösterdiğimiz tepki, Eskişehir Barosuna karşı yapılan bir tepki değildir. Terörle arasına mesafe koymayan kesimlerle partimizin aynı kefeye konulmasına gösterdiğimiz bir tepkidir. Kurulduğu günden bu yana 'tek devlet', 'tek bayrak', 'tek vatan' ilkesiyle siyaset yapan AK Parti hükümetinin bu şekilde eleştirilip, yargılanması kabul edilemez. Sayın Baro Başkanı'nın konuşmasındaki söylemleri umuyoruz ki tüm baro mensuplarının görüşünü yansıtmıyordur. Mevcut Anayasa'nın değiştirilmesi sürecinde yapıcı bir tutum beklediğimiz baromuzun bu şekilde bir tavır içine girmesi yargı adına yapılan en büyük yanlıştır. Sayın Başbakanımızın, 'yeni anayasanın toplumun her kesiminin görüşü alınarak yapılması gerektiğini' her platformda belirtmesine rağmen, bu talihsiz açıklamalar siyasal söylemlerden öteye gitmemektedir.''