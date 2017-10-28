Ak Partili Çalık: Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor (2)

\'TÜRKİYE DAHA GÜÇLENİR DİYE KORKUSUNU YAŞIYORLAR\'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sivil toplum örgütleriyle düzenlediği toplantının ardından otele gelen \'Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü\' üyeleriyle birlikte motosiklete binerek kısa bir tur attı. Kulüp üyeleri, Öznur Çalık\'a motosiklet kazalarında ölümlere sebep olan çelik bariyerlerin plastik bariyerler ile değiştirilmesi taleplerini iletti.

Öznur Çalık, daha sonra Vali Mehmet Ceylan\'ı makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından sokakta vatandaşlar ile bir araya gelen Çalık, daha sonra Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı\'na geçerek partililerle buluştu. Burada partililere konuşan Çalık, CHP\'li belediyeleri eleştirip, \"Şimdi arkadaşlarımız Tekirdağ nesiyle ünlü diye baktıklarında; köftesiyle, kirazıyla, Hayrabolu tatlısıyla, Şarköy üzümü ile ayçiçeği ile. Bir de peynir helvası ile ünlü olduğunu söylediler ve lezzetinin de çok güzel olduğunu söylediler. Biz de bugün buraya 2019\'daki CHP\'nin peynir helvasını kavurmaya geldik. CHP\'nin helvasını kavurup, Ak Parti\'nin yerel iktidarı ile Tekirdağ\'ı buluşturacağız\" dedi.

Dünyanın gelişen Türkiye\'den ve Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinden çekindiğini söyleyen Çalık, \"Müslüman coğrafyasında yaşanan bu zulümlerin bitebilmesi için, bizim Türkiye olarak çok güçlü olmamız lazım. Filistin\'de, Suriye\'de, Arakan\'da, İran\'da, Irak\'ta, Afganistan\'da yaşanan zulümlerin bitmesi, hepimizin duası. Ama mazlum coğrafyaların bir tek umut ülkesi var. Onun adı Türkiye ve bu coğrafyanın bir tek umudu bir lideri var, onun adı da Recep Tayyip Erdoğan. Biraz evvel dedim. Ümmetin umudu dedik, milletimizin umudu dedik ve bütün dünya artık gözlerini kapamıyor kıymetli kardeşlerim. Hani korkulu rüya görmemek için uyumayan insanlar var ya, dünya da artık uyumuyor. Korkulu rüya görürüz diye bir gün, bir gece Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde Türkiye daha büyürse, Türkiye daha güçlenirse diye, her gece korkulu rüyanın korkusunu yaşıyorlar. Biz büyümeye devam edeceğiz. Biz güçlenmeye devam edeceğiz. Uluslararası güçlerle, terör örgütleriyle, PKK ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, DHKP-C ile sonuna kadar mücadele edeceğiz\" dedi.

Çalık, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Boğaz Köprüsü\'nde şehit olan Münir Alkan\'ın ailesi ile bir engelli vatandaşın evini ziyaret etti.

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