AK Partili Çalık: İHA ve SİHA’lar sadece teröristleri vuruyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - AK Parti\'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İHA ve SİHA\'ların sadece teröre karşı kullanıldığını belirterek, \"Vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi\" dedi.

\'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları\' projesi\'nin startını Hakkari\'de veren Öznur Çalık, kentteki şehit korucular ve engelli ailelerini ziyaret etti. Daha sonra şehir stadında antrenman yapan Hakkari Gücü kadın futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelip, spor malzemesi dağıtan Çalık, buradan da partisinin il başkanlığına geçti.

KAZDIKLARI ÇUKURLARA KENDİLERİ DÜŞTÜ

Burada açıkmalalarda bulunan Öznur Çalık, Ak Parti hükümetleri döneminde Hakkari’ye şu ana kadar 7 milyar TL’lik yatırımın yapıldığını belirterek şunları söyledi:

\"Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Devletin sert yumruğunu teröre ve teröriste gösterirken, vatandaşımıza, Kürt kardeşimize, burada yaşayan bütün Türk kardeşlerimize devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz. HDP’\'nin burada geçmiş dönemlerde çukur siyasetine siz cevap verdiniz. Onlara yol yordam vermediniz. Çukur siyasetinin artık bittiğini, hendek siyasetinin artık yerle yeksan olduğunu, bu kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz.\"

Bölgedeki operasyonların sadece terör örgütlerine yönelik olduğunu vurgulayan Çalık, \"İHA ve SİHA\'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA\'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA ve SİHA\'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin söylemleriyle, teröristlerin cenazelerine yapmış olduğu ziyaretlerle saflarının ne olduğunu bize çok net gösterdiler. Bizim safımız belli. Biz saflarımızı sık tutacağız” diye konuştu.

Çalık, daha sonre Hakkari kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

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