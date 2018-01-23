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Politika

AK Partili Bülent Turan:KHK'ları grup önerisiyle beraber Meclis'te görüşmeyi görev biliyoruz

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KHK'ların Meclis'te görüşülmesini başından beri talep ettiklerini belirterek "Görüşülmeyen 10 kadar KHK var

23 Ocak 2018 19:52

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KHK\'ların Meclis\'te görüşülmesini başından beri talep ettiklerini belirterek \"Görüşülmeyen 10 kadar KHK var. Bunları grup önerisiyle beraber meclise almayı ve görüşmeyi görev biliyoruz. Meclisi altı ay, bir sene KHK\'lara boğarsak bu topluma haksızlık olur diyoruz. O yüzden diğer partilerle görüşüp ortak paydada buluşacağız\" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM\'de gündemi değerlendirdi. Bülent Turan, görüşülmeyen KHK\'ların Meclis\'te görüşülmesini başından beri talep ettiklerini belirterek \"Şimdiye kadar 30 civarında KHK hayata geçti. Yine bunun yarısı sadece isimlerden oluşan ihraçlar ve bunun gibi olan gündemler. Kalan 15 KHK\'nın 5\'i zaten daha önce görüşüldü, 10 tanesi kaldı. Yüzlerce KHK var ve görüşülmedi tarzı ithamlar doğru değil. 10 kadar KHK var görüşülmeyen. Bunların da görüşülmesini başından beri talep ediyoruz. Ancak Meclis\'teki usul ekonomisi gereği zaman planlaması diğer kanunların gündemlerine baktığımızda, muhalefetin de bu konuda bir adım atması kanaatindeyiz. Çünkü toplamda 1500\'e yakın maddeden oluşuyor. Her gün görüşmeye başlasak 2 sene sürer belki. O yüzden diyoruz muhalefetteki gruplarımıza gelin ortak akılla meseleyi değerlendirelim, KHK\'ları usule uygun bir şekilde makul zamanda görüşelim diyoruz. Diğer partilerle görüşüp ortak paydada ortak zamanlamada buluşacağız. Uyum yasaları da herkesin hepimizin görevi. AK Partinin sayısal olarak yeterliliği var. Hükümeti muhalefetiyle beraber bunları değerlendirmeyi doğru buluyoruz. Bunların görüşülmemesi yasal anlamda eksiklik değil. Zaten iç tüzükte KHK\'ların görüşülme usulü belli. Yayınlandıktan sonra Genel Kurul\'a gelir. Ama gündeme alınması ayrı bir usule tabi. Bunları grup önerisiyle beraber meclise almayı ve görüşmeyi görev biliyoruz. Uzun zamanda görüşülmesi mümkün ama biz diyoruz ki daha makul görüşelim. Tabiki muhalefet eleştiri yapabilsin. Meclisi altı ay, bir sene KHK\'lara boğarsak bu topluma haksızlık olur diyoruz. O yüzden diğer partilerle görüşüp ortak paydada buluşacağız. Ben yaptım oldu tarzını istemiyoruz. Aynı şekilde uyum yasaları da herkesin hepimizin görevi. AK Partinin sayısal olarak yeterli vekili var. Türkiye\'nin içinden geçtiği süreçte beraber bunları değerlendirmeyi doğru buluyoruz. KHK\'ların görüşülmesini istiyoruz. Bunların görüşülmemesi yasal  anlamda eksiklik değil ama hukuk tekniği açısından baktığımızda KHK\'ların meclisten geçmesinin millete olan görevimiz olarak biliyoruz. Biz hazırız. Diğer partilerden usule zaman ekonomisine kıymet vererek bir planlama yapmasını talep ediyoruz\" diye konuştu. 

\"AFRİN\'İ SİYASAL KULİSLERİN KONUSU YAPMAYI DOĞRU BULMUYORUM\" 
Bülent Turan, muhalefetin, hükümetin Afrin Harekatını siyaset malzemesi yaptığı yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine şöyle dedi: \"Mehmetçiğin Afrin\'e girip Zeytin Dalı adıyla başlattığı operasyonu bu eleştirilerle beraber değerlendirmeyi doğru bulmuyoruz. 80 milyonun kalbi, duamız Afrin\'de. Bunu siyasal zeminde tartışmayı doğru bulmuyorum. Hükümet, parti  başkadır  devlet yönetimi askerin bu konuda attığı adımlar başkadır.  Malum partinin milleti sokağa çağırması yanlış işler yapması kendi tabanında karşılık bulmayacaktır ki gördüğümüz gibi kimse sokağa çıkmadı. CHP\'nin de tutumunu doğru bulmuyorum. Başbakanımız  tüm partilere bilgi verdi. Bu olumlu havanın mutlaka devam etmesinde fayda var. Mesele can, Mehmetçiktir. Siyasal kulislerin konusu yapmayı doğru bulmuyorum.\" 

\"YÜREĞİMİZDE, GÖNLÜMÜZDE ERDOĞAN ZATEN GAZİDİR\" 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a gazilik unvanı verilmesine ilişkin AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk\'ün hazırladığı kanun teklifine ilişkin Bülent Turan şu yorumu yaptı: \"Sayın cumhurbaşkanımızın Gezi meselesinden tutun da sonraki meselelerdeki tavrı, duruşu tüm dünyanın takdir ettiği adeta ayakta kalan lider olarak gösterdiği demokrasinin fedaisi olarak gösterdiği bir siyasal hayat kendisine sunmuş oldu. En son 15 Temmuz akşamı silahların  gölgesinden nasıl kaçtığını, dik durduğunu uzun bir yoldan sonra uçağın değişik yol güzergahından havalimanına indiğini meseleleri nasıl değerlendirdiğini herkes biliyor. Yüreğimizde, gönlümüzde Erdoğan zaten gazidir. Ancak teknik olarak bunun tartışılması başka meseledir. Eğer cumhurbaşkanının böyle talebi olsaydı ilk zaman dile getirilirdi. Bu Metin Beyin kendi kanaatidir.\" 

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